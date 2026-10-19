Daniella Bustamante habla de su situación sentimental a los 18 años: "No tengo novio ni estoy cerca de tenerlo"

La hija de Paula Echevarría y David Bustamante ha comenzado una nueva etapa marcada por su llegada a la universidad y sus proyectos personales. Daniella Bustamante, que cumplió 18 años el pasado 17 de agosto, ha decidido compartir algunos detalles de su vida privada con sus seguidores de TikTok, donde ha hablado abiertamente de sus aspiraciones profesionales, sus aficiones y su situación sentimental.

La joven, que hasta ahora había mantenido un perfil discreto en sus apariciones públicas, ha aprovechado un vídeo en el que aparecía maquillándose para responder a algunas de las cuestiones que más curiosidad despiertan entre sus seguidores. Entre los asuntos que ha abordado se encuentran sus planes de futuro y su situación sentimental.

Daniella ha confirmado que actualmente está soltera y que, por el momento, no tiene intención de iniciar una nueva relación. "No tengo novio ni estoy cerca de tenerlo. Ya tuve uno y no me sirvió de mucho", ha reconocido. También ha dejado claro que se encuentra a gusto con su situación actual: "No me apetece tener novio ahora, estoy muy bien".

Su deseo de vivir en Londres

Más allá de su situación sentimental, la hija del cantante y la actriz también ha desvelado uno de sus grandes sueños: trasladarse a vivir a Londres. Una aspiración que está estrechamente relacionada con la experiencia de su madre, que residió durante un año en la capital británica antes de su nacimiento.

"Mi sueño es poder mudarme en algún momento a Londres. No te digo para siempre, no sé cuánto. Pero me gustaría vivir en algún momento de mi vida en Londres, ya que mi madre vivió allí un año, antes de tenerme y todo. Mi madre siempre me cuenta historias y la verdad es que me da mucha curiosidad y me gustaría poder seguir sus pasos algún día", ha explicado.

De momento, Daniella acaba de comenzar sus estudios universitarios de Marketing, una elección que responde a sus intereses actuales, aunque durante su infancia barajó otras profesiones muy diferentes.

Según ha contado, en distintas etapas de su vida quiso dedicarse a la fotografía, la psicología e incluso trabajar como azafata. Sin embargo, finalmente ha optado por una carrera que, según sus propias palabras, "concuerda muchísimo más con la persona que soy ahora y lo que quiero hacer con mi vida".

Sus aficiones y viajes pendientes

Durante el vídeo, Daniella también ha hablado de cómo disfruta de su tiempo libre. La joven ha reconocido que le gusta pasar tiempo con sus amigos y "salir de fiesta, no os voy a mentir", aunque también se decanta por planes más tranquilos, como acudir al cine o disfrutar de los tardeos.

Entre sus gustos culturales destacan dos conocidas producciones: la saga de Harry Potter y la serie Stranger Things. Además, ha compartido algunos de los destinos que le gustaría visitar, entre los que figuran Laponia, un viaje que tiene pendiente desde pequeña, Bora Bora e Italia.

Pese a sus ganas de conocer nuevos lugares y vivir experiencias fuera de España, Daniella mantiene un vínculo especial con las localidades de origen de sus padres. "Soy una persona muy de mis pueblos y tengo la suerte de tener dos", ha asegurado en referencia a Candás, en Asturias, localidad natal de Paula Echevarría, y San Vicente de la Barquera, en Cantabria, de donde es David Bustamante.

Con estas declaraciones, la joven ha compartido algunos de sus intereses y proyectos personales en un momento en el que acaba de alcanzar la mayoría de edad y comenzar sus estudios universitarios.