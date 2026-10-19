El dolor de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo: "Tenemos más que el corazón roto"

Casi un mes después del trágico fallecimiento de Presley Gerber, la familia de Cindy Crawford ha decidido romper su reserva pública. El pasado 20 de septiembre, Presley Gerber perdía la vida a los 27 años en una clínica de rehabilitación ubicada en Santa Mónica, en el estado de California. Aunque las autoridades aún no han divulgado las conclusiones del informe toxicológico definitivo, los primeros indicios apuntan a que el desenlace estuvo provocado por una posible sobredosis derivada de los problemas de adicción contra los que el joven batallaba desde hacía tiempo.

Devastada por lo ocurrido, la célebre modelo estadounidense ha querido manifestar su dolor a través de una publicación en Instagram, hablando también en representación de su marido, el empresario Rande Gerber. Crawford ha plasmado la desolación de su entorno más próximo tras semanas de silencio: "Tenemos más que el corazón roto por la pérdida de nuestro amado hijo y hermano. Nos sentimos muy afortunados de haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años", señaló la maniquí junto a una fotografía en blanco y negro de su primogénito sonriendo con alas de ángel.

En la misma despedida, la modelo destacó las cualidades personales de su hijo más allá de su faceta pública y profesional: "Era un alma dulce y hermosa que amó y es amado, ahora y siempre. Estamos muy orgullosos de cómo se desenvolvió en el mundo, con bondad y vulnerabilidad". Asimismo, quiso hacer extensivo un mensaje de gratitud hacia quienes han arropado a la familia durante este trance: "Agradecemos las muestras de amor y apoyo de tantas personas que conocen y aman a nuestra familia, e incluso de desconocidos que comparten nuestro dolor. Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce niño".

A las sentidas palabras familiares se ha sumado de manera individual su hermana menor, la también modelo Kaia Gerber, quien compartió grabaciones y recuerdos de su niñez en común.

Visiblemente afectada por la ausencia de quien consideraba su principal referente, Kaia dedicó un sentido tributo a su memoria: "Sabes cuánto me encantaba ser tu hermana. Siempre ha sido, y siempre será, lo que más me gusta de mí misma. Vine a este mundo aferrándome a ti con todas mis fuerzas. Fuiste mi maestro definitivo".

Con estos homenajes, los allegados afrontan en la intimidad un duelo complejo, marcado por el drama de unas dependencias que segaron la vida del joven de forma prematura. Su hermana concluyó su adiós evidenciando el doloroso proceso de asumir la pérdida irreparable: "Estoy aprendiendo a amarte cuando no puedo verte, a contarte algo sin coger el teléfono para llamarte, a ser tu hermana en un mundo en el que no puedo alcanzarte".