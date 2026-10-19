El primer ministro de Países Bajos y su pareja anuncian que serán padres por gestación subrogada

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, y su pareja, el jugador argentino de hockey sobre hierba Nicolás Keenan, han comunicado este lunes que serán padres mediante gestación subrogada, una práctica permitida en el país siempre que se articule a través de un acuerdo privado con la madre gestante.

La noticia se ha dado a conocer en las redes sociales de ambos. En su mensaje, la pareja ha señalado: "No existen palabras lo suficientemente grandes para dar las gracias a nuestra donante de óvulos, a nuestra gestante, Lisa, y a sus respectivas familias. Nada de esto sería posible sin ustedes", acompañando el texto con la ecografía del futuro bebé y la presentación de Lisa, una amiga de la pareja.

Según ha detallado el partido liberal D66, formación a la que pertenece Jetten, tanto la gestante como la donante del óvulo son de nacionalidad neerlandesa. El nacimiento del bebé está previsto para la primavera del próximo año.

En su comunicado, Jetten ha subrayado: "Estamos increíblemente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, ahora tengamos la oportunidad de hacer realidad nuestro sueño. La madre subrogada y el bebé se encuentran bien, que es, por supuesto, lo más importante ahora. Pedimos encarecidamente a todos que respeten la privacidad de las personas involucradas".

Jetten, que ocupa el cargo de primer ministro desde febrero de 2026 y fue el primer dirigente abiertamente gay en llegar a esta responsabilidad, se convertirá también en el primer jefe del Ejecutivo neerlandés que es padre desde la Segunda Guerra Mundial.