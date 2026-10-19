Marta Sánchez descarta pasar por el altar con Federico León: "Para mí ya es mi marido"

Marta Sánchez atraviesa una etapa de madurez y plenitud vital. A sus 60 años y tras conmemorar su cuadragésimo aniversario en la música con una gira especial, la artista madrileña continúa expandiendo sus horizontes creativos sin descuidar el ritmo de trabajo habitual que ha marcado cuatro décadas de trayectoria en los escenarios.

Mientras prepara su nuevo trabajo discográfico, cuya publicación está prevista para el año 2027, la gran sorpresa para sus seguidores ha sido su reciente incursión en el mundo de las artes visuales debutando como artista plástica con una exposición de collages.

Marta Sánchez y Federico León

En el plano personal, la cantante disfruta de una sólida estabilidad sentimental junto al empresario canario Federico León, con quien mantiene una discreta relación desde hace ocho años. Preguntada por la posibilidad de formalizar su compromiso ante el altar, la intérprete ha restado trascendencia al enlace: "Para mí ya es mi marido". Sánchez subrayó que la complicidad y el entendimiento mutuo constituyen la base de su convivencia: "Llevo ocho años con él, estamos felices y muy estabilizados (...), nos conocemos mutuamente muy bien y ya sabemos lo que hay y no hace falta nada más".

El empresario se ha consolidado como uno de los apoyos fundamentales de su vida cotidiana, caracterizado por su perfil sosegado y generoso, un refugio de serenidad que comparte protagonismo con su hija Paula Cabanas, fruto de su matrimonio con Jesús Cabanas, del que se separó en 2010. Para la cantante, la tranquilidad y la paz resultan indispensables para afrontar los compromisos laborales sin la presión constante que rodeó otras etapas de su carrera.

Asimismo, Marta Sánchez ha detallado las pautas que le permiten mantener un estado físico envidiable. Más allá de la estética, la artista prioriza el bienestar integral para rendir al máximo nivel frente a sus seguidores. Ha revelado que sigue una alimentación muy cuidada y una estricta rutina deportiva diaria: "Cuidando mi alimentación para estar más ligera porque si no es un sufrimiento en el escenario, y haciendo ejercicio todos los días. Y no solo por el físico, sino para la cabeza. Me alivia muchísimo y me despeja mucho el ejercicio, estoy enganchadísima". De este modo, compagina el cuidado de la salud mental con su incombustible vocación artística.