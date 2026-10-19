Tana y Roca Rey sí han celebrado su cumpleaños… pero por separado

Mientras este fin de semana se tendría que haber realizado la fiesta de cumpleaños de Tana Rivera en la finca La Consentida de Andrés Roca Rey, en el programa Fiesta, el periodista Iván Reboso contó que el torero había tenido un "roneo" con la cantante Tamara.

Según informaciones que han llegado a la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, el torero habría pasado las últimas horas con una joven rubia y muy guapa. Se trata de una joven de Pamplona que todavía está estudiando —unas fuentes dicen que Comunicación, otras hablan del sector sanitario— y con la que viajó a Pamplona la semana pasada, cuando publicó la foto de la calle Estafeta de la capital navarra. Sus padres iban también con él.

Tana ha celebrado su cumpleaños con su madre, Eugenia Martínez de Irujo, y Narcís Rebollo en su fiesta de cumpleaños más amarga. La que iba a ser su gran fiesta de los Sanfermines se acabó convirtiendo en una celebración íntima y familiar en la que no faltó la tarta y el cariño de los familiares y amigos en los que se está apoyando desde que el torero rompió con ella. Roca Rey, por su parte, habría aprovechado parte de lo que tenía preparado en su finca celebrando el de su amigo Jaime Ferraro, que pertenece a la pandilla de amigos que comparte con VickyFede. Incluso tiraron fuegos artificiales.

Mientras, Francisco Rivera ha hablado para María Eugenia Yagüe en LOC: "¿Qué te puedo decir? Las relaciones son complicadas en general, las de un torero más. No es el fin del mundo. No te puedo decir que ahora mismo Tana esté feliz, pero está bien y entre ellos hay mucho cariño. También hay que pensar que la vida es muy larga, que mi hija tiene mucha vida por delante y las cosas irán surgiendo. Yo siempre he respetado los sentimientos de mi hija y ahí he estado. Cuando surgieron los comentarios de una posible boda me parecieron un disparate y no les di ninguna credibilidad. Ellos son muy jóvenes, todavía tienen un futuro que vivir".

Carmen Thyssen-Bornemisza, la hija de Tita, acaba de protagonizar a sus 20 años su primera portada. Posa muy guapa en Harper's Bazaar y reconoce que le gustaría tomar las riendas de ese legado cuando llegue el momento.