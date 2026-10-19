Victoria's Secret vuelve a Los Ángeles 19 años después con Kylie Jenner y una joya millonaria

La emblemática firma de lencería estadounidense ha vuelto a desplegar sus alas. Tras casi dos décadas de ausencia en la costa oeste norteamericana, la pasarela de Victoria's Secret regresó este domingo a la ciudad californiana con una propuesta que combinó la nostalgia de sus maniquíes clásicas con el empuje comercial de las celebridades de las redes sociales. La encargada de inaugurar la cita fue Bella Hadid, dando el pistoletazo de salida a una noche de brillo y espectáculo.

El evento representó la consagración del giro comercial emprendido por la compañía tras la cancelación temporal de su formato habitual en 2019. Junto a figuras icónicas del modelaje profesional como Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, el foco de la velada recayó de manera indiscutible sobre Kylie Jenner, quien debutó sobre las tablas ataviada con una minifalda vaporosa, alas de plumas blancas y el codiciado Fantasy Bra.

La exclusiva pieza íntima —diseñada en estrecha colaboración con la prestigiosa casa de joyería Jacob & Co.— supuso la recuperación de este emblema por primera vez desde 2018. Se trata del diseño más costoso concebido jamás en la historia de la marca, con un valor de mercado estimado en 50 millones de dólares, de los cuales 22 corresponden únicamente al diamante amarillo que preside la estructura central del sujetador.

El desfile contó en las gradas con la presencia de figuras consagradas de la industria como Nicole Kidman, además del apoyo familiar brindado por Kris Jenner y el actor Timothée Chalamet. En el apartado musical, la cita confió el escenario a un cartel íntegramente femenino encabezado por Megan Thee Stallion, Tate McRae y la formación pop KATSEYE, encargada de amenizar los nuevos lanzamientos de su línea juvenil.

Pese al despliegue propagandístico, la velada no estuvo exenta de controversia. Diversos sectores aficionados al desfile tradicional reprocharon la ausencia de figuras consagradas como Romee Strijd y Lais Ribeiro en beneficio de perfiles nacidos en la esfera digital, desatando convocatorias de boicot en redes. Con todo, la enseña busca afianzar una fórmula que concilie la viabilidad de su negocio con las exigencias del mercado contemporáneo.