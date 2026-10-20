Alba Silva y Sergio Rico sufren un brutal robo en su casa de Sevilla mientras cenaban con sus hijos

Alba Silva y Sergio Rico, víctimas de un robo. La pareja ha contado en primicia al programa Vamos a Ver que cinco encapuchados habrían asaltado la vivienda en la que residen con sus dos hijos en una exclusiva organización que se encuentra a las afueras de Sevilla en las últimas horas del lunes, sobre las 22:00.

En esos momentos, la familia al completo, los padres y los pequeños Carla y Sergio, de 2 años y 4 meses, respectivamente, se encontraba cenando. Además, con ellos estaba la madre de la influencer.

Los ladrones, que tuvieron una actitud muy violenta, no solo arrasaron con lo que encontraron por casa y robaron objetos como joyas, relojes y dinero metálico, sino que también les habrían golpeado y amordazado.

Las alarmas de vigilancia no se encontraban activadas porque la familia aún se encontraba cenando y la urbanización en la que viven cuenta con seguridad privada. En total, cinco asaltantes, que no serían de nacionalidad española, con los rostros tapados y guantes, habrían accedido a la casa por la residencia principal. Se contempla que las personas pueden pertenecer a alguna banda criminal organizada.

Según explican en el programa presentado por Patricia Pardo, la familia habría corrido para esconderse en una de las habitaciones, pero los ladrones habrían conseguido derribar la puerta. Las agresiones a Alba Silva y Sergio Rico produjeron momentos de angustia. Una vez que los ladrones abandonaron el lugar, la pareja habría pedido ayuda a los servicios de emergencias.

La denuncia se habría interpuesto en la comandancia de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. No se conocen más detalles de lo sucedido ya que las autoridades les habrían recomendado no hablar más con la prensa puesto que la investigación se encontraba abierta.

Sergio Rico ha atendido al programa para confirmar que había sido víctima de un robo, pero ha desmentido que los ladrones le diesen una brutal paliza. Esta información había comenzado a circular y estaba preocupando a sus seres queridos que desconocían los hechos. La pareja se encontraría en estado de shock y devastada.