Alejandra Rubio estalla contra Belén Esteban y exige una disculpa: "En su conciencia queda"

Meses después de alejarse temporalmente del foco mediático para centrarse en su reciente maternidad, Alejandra Rubio ha salido al paso de las últimas declaraciones realizadas por Belén Esteban.

La de Paracuellos admitió hace unos días su deseo de reunirse con Terelu Campos para normalizar su relación personal, pero ratificó sin reservas los reproches que en su momento vertió contra su hija. Una postura que ha provocado una contundente respuesta por parte de Rubio, quien ha mostrado su absoluto estupor ante semejante actitud.

"He podido ver algo y la verdad es que estoy un poco sorprendida, flipando porque no me parece bien que no se arrepienta, porque todos podemos cometer errores y eso está claro", ha manifestado la joven, subrayando que las actuaciones de la colaboradora fueron en su día bastante cuestionables. "Desde que soy una subida, que si me creo Beyoncé, que solo me contratan porque estaba embarazada... Eso viniendo de una mujer me sorprendió mucho. Que se me iba a acabar el chollo pronto, que lo aprovechara por eso, porque sólo me contrataban porque estaba embarazada. Haciendo como... Poniéndole una tripa virtual contando mentiras como que mi parto estaba programado porque lo iban a grabar cuando eso nunca fue así. Nunca jamás y lo diré siempre. Mi parto estaba programado porque tenía diabetes y ya está, es que más simple no puede ser y ya está". Alejandra, tajante, comentó que Belén "se ha dedicado a decir lo que le ha dado la gana, como le ha dado la gana y como parece que como no hay consecuencias pues se puede decir lo que uno quiera y no es así".

Rubio tampoco ha pasado por alto el contraste entre la actitud conciliadora de su madre y las arremetidas recibidas. En este sentido, ha elogiado la templanza de Terelu Campos frente a las hostilidades públicas de quien fuera su compañera: "Mi madre es una señora (...) muy poco rencorosa, de hecho cero rencorosa. (...) El problema es que yo ahora siendo madre no entiendo ciertos comportamientos. O sea, siendo madre no entiendo que tú tires por tierra y pisotees a la hija de una compañera tuya con la que te has llevado siempre fenomenal y que esa compañera jamás ha tocado a tu hija". A su juicio, existe cierta hostilidad hacia la presencia de rostros jóvenes en los platós de televisión.

Alejandra cree que la razón por la que Belén habría sido tan dura con ella es "porque parece que las chicas jóvenes en la tele molestamos. Sí, molestamos. Hay algo que molesta y eso es lo que yo no entiendo. O sea, hay que dejar espacio para todo el mundo, no hay que pisotear así a ninguna mujer, ni a ninguna chica joven", ha comentado muy enfadada.

Por todo ello, Alejandra Rubio ha cerrado de forma categórica cualquier posibilidad de acercamiento con Esteban mientras no medie una disculpa sincera. "Yo aceptaría una disculpa, por supuesto, pero yo no me he metido con ella", ha concluido, constatando la fractura personal existente entre ambas tras años de polémicas compartidas en la pequeña pantalla.