Carmen Lomana desvela cómo se encuentra Andrés Roca Rey tras su ruptura con Tana Rivera

La ruptura sentimental entre Andrés Roca Rey y Tana Rivera continúa generando titulares en la crónica social. En este escenario de continuas conjeturas, Carmen Lomana ha querido romper una lanza en favor de su íntimo amigo y dar cuenta de cómo afronta la vorágine informativa tras concluir un noviazgo de apenas seis meses.

Según relató Lomana, el diestro afronta este momento con serenidad en lo personal, aunque ciertamente incómodo ante el interés desmedido de la prensa del corazón. "Está bien, muy bien", aseguró la empresaria, matizando inmediatamente que el espada "está asustado con el ruido mediático" generado por la separación. Ante las dudas del joven matador sobre el modo de encarar la presión pública, el consejo de Lomana resultó rotundo: limitarse a la normalidad y mantener la discreción habitual que siempre ha regido la vida de los profesionales del toreo.

De forma paralela, la empresaria aprovechó su intervención para atajar con firmeza las especulaciones que vinculaban al torero con otra mujer en la capital navarra apenas unos días después del distanciamiento con Rivera. "Eso son tonterías", zanjó de manera tajante, descartando terceras personas involucradas en el final de la relación sentimental. Para Lomana, el espada se halla plenamente concentrado en sus compromisos profesionales, dado que, tras clausurar la campaña en los ruedos españoles, pondrá rumbo inmediato hacia la temporada taurina americana, con una primera parada prevista en Lima.

Durante la misma comparecencia, Lomana no pudo ocultar su emoción al recordar el reciente fallecimiento de su hermano Carlos, ocurrido el pasado 3 de octubre. Conmovida pero mostrando una notable entereza, reconoció el profundo dolor que embarga a toda la familia: "Me cuesta, fíjate, porque me acuerdo muchísimo de él. Lo que pasa es que como estoy muy ocupada no tienes tanto tiempo para estar ahí, pero sí hablo con sus hijos, con su mujer... Era muy querido por todos. Pensar que no le voy a volver a ver...".

La empresaria concluyó su reflexión admitiendo lo complejo que resulta asimilar la pérdida irreparable de un ser querido de menor edad: "Nunca pensé que yo iba a enterrar a un hermano siete años menor que yo, pero, bueno, es la vida, hay que aceptarla". Pese al luto y a la tristeza, Lomana subrayó el apoyo mutuo y la unidad que mantiene con el resto de su familia en estos momentos tan delicados.