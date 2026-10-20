Muere el jugador de pádel Gustavo Oliva días después de despedirse: "Hasta siempre, familia"

Gustavo Oliva, jugador catalán de pádel de élite, ha fallecido a los 58 años a causa del cáncer colorrectal con metástasis que padecía. Su muerte llega apenas unos días después de que compartiera una carta de despedida en sus redes sociales, consciente de que afrontaba sus últimos momentos y con un mensaje de agradecimiento para su familia y sus amigos.

El también entrenador, que se encontraba en cuidados paliativos y estaba ya muy débil, falleció este lunes al mediodía, después de que los facultativos le sedaran por la mañana.

Álex Corretja, extenista español, quiso recordar a Oliva en sus redes sociales: "Se ha ido una gran persona, un gran amigo, y un gran profesional. Sin duda le echaremos mucho de menos. Gus era todo alegría y simpatía. DEP amic".

Se ha ido una gran persona, un gran amigo, y un gran profesional. Sin duda le echaremos mucho de menos. Gus era todo alegría y simpatía.

DEP AMIC 💔#GustavoOliva https://t.co/dDzATSdVHv — Alex Corretja (@alexcorretja74) October 19, 2026

Su carta de despedida

El pasado 9 de octubre, Oliva publicó una carta acompañada de fotografías junto a su familia en la que explicaba el momento que atravesaba. "Mi vida en la Tierra llega a su fin en breve, y mientras pueda, quería compartir un par de reflexiones", escribía al comienzo de un mensaje en el que reconocía que morir a los 58 años era pronto, aunque aseguraba sentirse satisfecho con la vida que había tenido.

El jugador hablaba de una existencia "muy completa y feliz" y daba las gracias a las personas que le habían acompañado. "Por eso me siento tan feliz y afortunado. Muchísimas gracias, familia, muchísimas gracias, amigos", expresaba, antes de cerrar la carta con una despedida directa: "Hasta siempre, familia. Hasta siempre, amigos".

Oliva también quiso aprovechar sus últimos días para insistir en la importancia de las revisiones médicas, después de que el cáncer colorrectal que padecía ya presentara metástasis en el hígado, el bazo y numerosos ganglios cuando comenzaron los primeros síntomas.

"Por si ayuda a alguien, quisiera recordar la importancia de las revisiones médicas y de la prevención", advertía. El deportista reconocía que haber disfrutado durante años de buena salud pudo llevarle a confiarse y a descuidar algunas pautas preventivas. "Siguiendo la prevención aconsejada, seguro que se hubiera detectado a tiempo", reflexionaba.

No era la primera vez que utilizaba sus redes sociales para lanzar este aviso. En mayo de 2025, después de recibir el diagnóstico de un cáncer avanzado y de mal pronóstico, ya había compartido una recomendación que ahora cobra un significado especial: "Hace 1,5 años me diagnosticaron un cáncer avanzado de mal pronóstico. Primer consejo: chequearos siempre que toque. Ha de ser lo más prioritario de vuestras vidas. Si me hubiera chequeado cuando tocaba, todo hubiera ido mejor".