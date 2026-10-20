Tana Rivera hará mañana su primera aparición tras su ruptura con Roca Rey

La Crónica Rosa de esRadio continúa indagando en la inesperada ruptura de Roca Rey y Tana Rivera. El programa Es la Mañana de Federico de esRadio, conducido por Federico Jiménez Losantos e Isabel González, acompañados por los tertulianos Paloma Barrientos y Daniel Carande, ha desgranado las claves del momento personal y profesional que atraviesa el diestro tras la separación, así como en la primera aparición de Tana tras el desenlace.

El torero celebrará su 30 cumpleaños este próximo miércoles 21 de octubre en su finca La Consentida, situada en la localidad sevillana de Gerena. Lejos de ser una celebración convencional, el diestro ha preparado un gran evento que contará con la actuación de mariachis y reunirá a su círculo más íntimo de amigos.

Sin embargo, la cita tendrá un doble significado, ya que funcionará también como una fiesta de despedida. Roca Rey se marchará durante una larga temporada a su tierra natal para cumplir con sus compromisos taurinos al otro lado del charco.

El estado anímico del torero ha quedado reflejado indirectamente en sus redes sociales. Hace unas horas, compartió una imagen de un tentadero cubierto de barro acompañado de la canción 'Cuando los hombres lloran' de Taburete, un tema cuya letra habla de heridas abiertas y momentos de vulnerabilidad: "Tengo un par de heridas que no cierran / Ni el tequila canta un tango al corazón / Desafina mis costillas... Esto no fue culpa de ninguna droga / Así es como se ve cuando los hombres lloran".

Este festejo llega después de que el pasado fin de semana Roca Rey ya utilizara parte de las instalaciones de La Consentida para organizar el cumpleaños de su amigo Jaime Ferraro —integrante de su pandilla más cercana, la misma que comparte con Victoria Federica—, una celebración que incluyó un espectáculo de fuegos artificiales.

El foco mediático y la ruptura con Tana Rivera

La vida sentimental del torero continúa en el centro de la polémica tras su separación de Tana Rivera. La revista ¡HOLA! ha situado el punto de inflexión exacto el pasado 9 de octubre, fecha que marcó un antes y un después en la relación.

El revuelo generado ha afectado de lleno al protagonista. Según ha asegurado Carmen Lomana, quien afirma haber hablado directamente con el torero, Roca Rey se encuentra asustado y desbordado ante la enorme presión y el ruido mediático que le rodea. Por su parte, la familia también se ha pronunciado; Cayetano Martínez de Irujo reconoció recientemente ante los medios que su sobrina Tana "está tristona".

En cuanto a los hechos de aquel 9 de octubre, se ha sabido que Tana acudió a Valencia con motivo de la corrida en la que Roca Rey hacía el paseíllo. En dicha jornada, enmarcada en un mano a mano con Morante de la Puebla con toros de Álvaro Núñez, el torero firmó una tarde triunfal al cortar una oreja a cada uno de sus astados y salir por la puerta grande. Sin embargo, fue precisamente en esos días cuando la pareja habría protagonizado una fuerte discusión que precipitó el final de su historia de amor.