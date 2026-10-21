Besos y arrumacos en público: Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias consolidan su historia de amor

Los actores Aitana Sánchez-Gijóny Maxi Iglesias acaparan este miércoles las portadas de las revistas Diez Minutos y ¡Hola! tras confirmarse su noviazgo consolidado. Su romance, gestado inicialmente en la ficción hace doce años durante el rodaje de la serie Velvet, se ha visto respaldado por dos reportajes fotográficos en las citadas publicaciones que detallan su reciente escapada a Guadalajara y sus constantes muestras de complicidad.

Ambos se han expuesto y han manifestado emociones en la piel de otros en un sinfín de ficciones. Pero cuando se trata de sus propios sentimientos, los de la vida real, Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias han preferido levantar un muro y blindar su historia de amor. Solo para sus ojos. Pero su popularidad, su carisma y su atractivo físico los convierten en una pareja irresistible; sí, porque lo son, tanto para el respetable como para ese foco mediático ineludible del que los que viven de la interpretación —y la fama— no pueden escapar.

Caprichos del destino,hace doce años Aitana y Maxi encarnaron a Doña Blanca y Max en la exitosa serie Velvet, manteniendo un tórrido y prohibido romance en la ficción. Con el tiempo, la chispa que prendió en el plató de televisión ha traspasado la pantalla. Para Maxi Iglesias, actuar junto a la galardonada intérprete fue un hito en su carrera, confesando en su momento que "estar rodeado de este elenco me permite crecer, sentirme un privilegiado, lo que me obliga a exigirme más como actor para estar a su altura".

Por su parte, la actriz recordaba tiempo atrás la particular dinámica de sus personajes explicando que "lo que más me gustaba de esa relación era que él se enamoraba de Doña Blanca y ella solo quería tener una historia de sexo fantástica. Me gustaba ese rol, pero la pena es que duró poco". Aunque tras el rodaje mantuvieron una estrecha amistad y complicidad durante años, en los últimos meses ese afecto dio paso a un amor apasionado.

El romance definitivo salió a la luz tras ser fotografiados a la salida del Teatro Español en Madrid, donde Aitana Sánchez-Gijón representa la obra La malquerida de Jacinto Benavente, tras haber cosechado grandes éxitos recientes como su participación en la película Amarga Navidad de Pedro Almodóvar. Maxi Iglesias acudió como espectador a la función y, al finalizar la obra, esperó a la actriz para reencontrarse con ella. Se fundieron inmensamente en un abrazo y tomaron algo en el bar del recinto.

Tras continuar la velada cenando en un restaurante del centro madrileño, caminaron abrazados por la espalda hacia el coche del actor. Al despedirse en el domicilio de Aitana, se fundieron en un apasionado beso. Las citas continuaron durante el fin de semana, cuando Maxi volvió a visitar la residencia de la actriz portando una botella de vino para disfrutar de una velada más íntima. Días después, Aitana reaccionaba ante las cámaras de televisión descolocada y sorprendida por la presencia mediática de camino al teatro.

Tras superar el pasado puente de la Hispanidad, la pareja aprovechó un hueco en sus apretadas agendas profesionales —entre las funciones teatrales de la gira de La malquerida y los compromisos de Maxi en la producción Ella, maldita alma— para organizar una escapada de tres días a la zona de Sigüenza (Guadalajara). Maxi acudió en coche a recoger a Aitana a su vivienda en Madrid. Tras meter el equipaje en el maletero, la pareja se despidió con un romántico beso antes de poner rumbo al campo alcarreño. Allí se alojaron en un exclusivo hotel boutique en medio del campo, ubicado en un antiguo molino harinero del siglo XV totalmente restaurado.

Durante su estancia, los actores disfrutaron de la alta gastronomía de su restaurante distinguido con estrella Michelin, de las instalaciones de spa y de paseos cogidos de la mano por los alrededores de la Ciudad del Doncel. También hicieron turismo por la zona y fueron fotografiados paseando abrazados, sonrientes y muy cariñosos, alejando cualquier duda sobre la diferencia de edad o la solidez de su historia. Esta escapada se suma a otros viajes que han realizado a lo largo del verano, habiendo sido vistos compartiendo momentos de complicidad en lugares como el chiringuito El Puntal en Santander o en la Plaza Mayor de Trujillo (Cáceres).

Pese a que las imágenes confirman que es obvio que no se esconden, ambos intérpretes continúan apostando por la máxima discreción sobre su vida privada. En una reciente aparición pública ante los micrófonos de Europa Press, Maxi Iglesias señaló que en el plano sentimental intenta ser detallista para romper con la rutina y mantener viva la chispa, aunque matizó su postura con rotundidad al afirmar ante los medios que "no me avergüenzo de mi vida, pero no quiero que se hable de eso".