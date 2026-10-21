Blanca Romero reaparece tras la muerte de su padre y destaca el apoyo de Quique Sánchez Flores

Blanca Romero ha retomado sus compromisos profesionales tras afrontar uno de los momentos más delicados de su vida personal. El pasado 9 de agosto falleció su padre, Rafael Romero, a los 81 años, tras varios meses convaleciente en los que ella permaneció a su lado de forma incondicional. En su reaparición ante los medios, ha compartido con naturalidad el complejo proceso de asimilar una pérdida tan dolorosa y cómo el trabajo le sirve para recuperar el pulso cotidiano.

Con la serenidad y franqueza que la caracterizan, la asturiana explicó cómo el duelo ha transformado temporalmente sus rutinas diarias. Romero reconoció haber perdido la disciplina con la alimentación y el ejercicio, una circunstancia a la que se suman las obras en su vivienda habitual. Lejos de dramatizar, defendió la necesidad de aceptar los periodos difíciles con paciencia: "Cuando estás en momentos complicados, en vez de sentirte mal, tienes que dejarte fluir y decir: 'Bueno, ahora toca esto, lo voy a disfrutar también', porque tampoco tenemos que ser soldados. No hay cocina, toca microondas, pues toca microondas, ¿qué vamos a hacer?".

La intérprete admitió que convive con los altibajos emocionales propios de un trance tan reciente. Pese a atravesar instantes de evidente apatía, aseguró sentirse muy respaldada por su entorno más cercano. Entre esos apoyos indispensables se encuentra el entrenador Quique Sánchez Flores, con quien mantiene una relación sentimental desde hace un año y que estuvo presente en las exequias familiares. "Él estuvo en el velatorio con nosotros, con mi padre, y siempre, bueno, cuanto más te arropen, mejor, la verdad. Es agradable en esos momentos", señaló con agradecimiento.

Durante el encuentro, los periodistas no obviaron la actualidad de la crónica social vinculada a su entorno familiar, preguntándole por la reciente ruptura sentimental entre Cayetana Rivera —prima de su hija, Lucía Rivera— y el diestro Andrés Roca Rey. Fiel a su discreción habitual, evitó pronunciarse sobre asuntos ajenos y zanjó la cuestión con simpatía: "Son muy jóvenes, imagínate, y yo no soy nadie para comentar. Pero les deseo lo mejor siempre, siempre. Es que son muy jóvenes, hombre. Anda, que no habrá toreros".