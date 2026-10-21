La princesa Leonor y la infanta Sofía hacen vidas de estudiantes normales: tardeo con compañeros y compras en el súper

Hola y Semana llevan a portada a la infanta Sofía y a la princesa Leonor, respectivamente, disfrutando de momentos de libertad de esos en los que puede parecer que nadie las está mirando, a pesar de que saben que sus vidas son escudriñadas minuto a minuto. Sin embargo, supone un soplo de aire fresco ver a la infanta Sofía paseando por las calles de París, la ciudad en la que está estudiando, vestida "de paisano", riendo con sus compañeros, con la melena sin pulir, con sus vaqueros y su jersey de cuello desbocado, volviendo del supermercado. Con una bolsa de papel en la mano derecha y la mano izquierda cargando con la mascarilla Elvive color rojo de L'Oréal y un paquete que parece de… papel higiénico.

Recuerda Hola que su estancia coincide con la ola de vandalismo que asola a Francia, pero que en su universidad privada, el Forward College, no está haciendo ninguna mella.

En Semana es la heredera al trono la que, vestida "de civil", acompaña a sus compañeros de clase a tomarse algo después de la jornada lectiva. Vestida con un vaquero azul y un jersey rojo, y muy enjoyada (pendientes, colgante y sortija en el dedo anular), la princesa está, siempre según la publicación, muy integrada con sus compañeros. Lo raro es que no la hubiésemos visto antes de esta guisa.

Leonor se sentó el pasado viernes, horas antes del Desfile del Día de la Hispanidad, en la terraza de L'Antigua, un bar de Getafe que ya ha pisado en otras ocasiones por su cercanía con la Universidad y en el que te puedes tomar una bebida con una tapa por 3,70 euros.

Su prima Irene Urdangarin vuelve a estar enamorada

Las revistas también incluyen reportajes sobre la nueva ilusión de Irene Urdangarin, un joven que ya conoce a su abuelo, el rey Juan Carlos I, y con el que ha viajado hasta Sanxenxo para pasar una jornada de vela.

Según Hola, la nueva pareja de la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se llama Fernando Echeverría, tiene unos 30 años y trabaja en Londres en el sector de la banca. Los dos se conocieron la primavera pasada en la capital británica a través de amigos comunes y del hermano mayor de Irene, Juan. En verano se hicieron novios después de coincidir en sus vacaciones en Cádiz. Ella había roto con Juan Urquijo, el cuñado del alcalde de Madrid.

Irene tiene 21 años y estudia Gestión Internacional de Hostelería en Oxford, a varios kilómetros de su novio. En Diez Minutos nos cuentan que la pareja no se alojó en la casa de Pedro Campos. A diferencia de su abuelo, Irene durmió en un hotel de la localidad gallega en una habitación por la que pagó 200 euros por el fin de semana, y que el domingo una persona de confianza de Juan Carlos I la llevó de vuelta al aeropuerto.

Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias: la foto del beso

Por fin vemos el beso que confirma que Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias no van a esconder su relación. No lo han hecho nunca, pero sí han puesto un empeño a veces demasiado exagerado en hacer como si no pasara nada. Ahora dos revistas se disputan la portada, siendo Diez Minutos la que más arriesga llevando a su página principal una foto en la que los dos se besan de forma apasionada. Hola, más conservadora, ha optado por una foto en la que la pareja pasea abrazada por las calles de Sigüenza.

Los actores escogieron esta localidad de Guadalajara para hacer una escapada romántica a un hotelito con encanto de la zona en el que disfrutaron del spa y de la buena gastronomía de un restaurante con estrella Michelin, señala Hola. La diferencia de edad entre ambos —Aitana tiene 57, Maxi 35— no ha sido ni será un inconveniente.

Una fuerte discusión en Valencia, el motivo de la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey

Todas las revistas tratan de indagar en lo que ha podido llevar a Andrés Roca Rey a romper con Tana Rivera de manera abrupta. Aunque está todo prácticamente contado y ellos han optado por mantener silencio, Hola pone fecha a la discusión que detonó la ruptura.

Según la revista, el pasado 9 de octubre tuvieron un desencuentro en Valencia, ciudad a la que habían viajado ambos porque Roca Rey tenía que torear mano a mano con Morante de la Puebla. Sin embargo, algo pasó que hizo que Tana se ausentase de la plaza.

Este miércoles está previsto que Tana haga su primera aparición mediática como imagen de la firma Rabat. A mediodía, desfilará ante los periodistas aunque no está previsto que conceda declaraciones sobre la ruptura, más allá del clásico "estoy bien, gracias". También esta tarde el torero ha congregado en su finca de Sevilla, La Consentida, a los amigos con los que va a celebrar su 30 cumpleaños. Es el mismo escenario en el que iba a agasajar a Tana por su onomástica antes de que todo saltara por los aires.

Pocholo Martínez-Bordiú, nueva vida y nueva novia

Diez Minutos dedica un recuadro de portada al que fuera uno de los mayores "agitadores" de la noche en toda España. Madrid o Ibiza se le quedaban cortos y en los platós solían recibirle para que hablara de sus andanzas y la de su ilustre familia, los Martínez-Bordiú. Ahora Pocholo ya no bebe alcohol "aunque sigue siendo el mismo", porque, según su hermana, tuvo un susto de salud. Y sale desde hace dos años con una joven de la que apenas se sabe nada, salvo que trabaja en el sector de la sanidad.

La revista le ha fotografiado durante una de sus visitas a Madrid, ciudad a la que viajó con su novia. Ahora vive entre Ibiza y Baqueira Beret y se dedica a dar clases de esquí.

Cóctel de noticias

Harry y Meghan, percibidos como "príncipes" en su regreso al Reino Unido. Es un titular literal de Hola que describe cómo ha sido la acogida de la pareja en su regreso a las islas. Y describe a la perfección el cariño que han recibido por parte de los británicos. Otra cosa es cuánto tiempo les van a dejar pasearse como si siguiesen siendo "miembros activos" de la Familia Real.

Los Reyes apoyan el 75 aniversario de los Premios Planeta con la ilusión de premiar a Isabel Allende. La escritora chilena se ha llevado el galardón mejor pagado de las letras en español en una ceremonia multitudinaria celebrada en Barcelona.

Mario Vaquerizo, nueva estrella del Cabaret. El polifacético artista ejerce de maestro de ceremonias en una función que se presentó hace una semana en Madrid y a la que acudieron sus mejores amigos, entre ellos Marta Sánchez, Rosario Flores o Alejandro Amenábar.