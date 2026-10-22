Aitana habla de su relación con Plex y revela sus planes: "Me caso, con hijos y todo"

Con motivo de su gira internacional por Hispanoamérica, Aitana Ocaña ha recalado en Buenos Aires para ofrecer tres recitales. Aprovechando su estancia, la artista catalana ha acudido nuevamente al formato sonoro Aquí dice nada, donde ya estuvo en 2024. En esta ocasión, la intérprete ha mostrado un tono mucho más relajado del que acostumbra a desplegar ante la prensa en España, abordando con naturalidad el estado de su vida personal y confesando sus planes de futuro junto a Plex, con quien ya contempla contraer matrimonio e incluso formar una familia.

Durante la conversación, la cantante comenzó aclarando los rumores suscitados en torno a uno de sus temas más populares, Superestrella. Diversas interpretaciones apuntaban a que la letra contenía referencias explícitas al famoso creador de contenido –en particular por una prenda de vestir de Versace que este suele utilizar–, algo que desmintió de forma tajante: "Todo el mundo se piensa que era para Dani, no era para nadie". Aitana explicó que la pieza musical fue concebida en un periodo en el que ni siquiera se conocían personalmente.

Preguntada sobre su forma de entender las relaciones afectivas, la artista descartó de plano los modelos de pareja abierta y admitió una evolución personal en el plano emocional gracias a la estabilidad que le aporta su actual pareja. "Antes era un poco celosa, pero con él no, me da mucha tranquilidad", explicó. En ese sentido, desveló entre risas que ya visualiza formalizar su unión: "Me caso", aseguró antes de matizar que no se trata de un objetivo inminente, si bien reconoció que le haría mucha ilusión consolidar su proyecto común a largo plazo "con hijos y todo".

Respecto a los inicios del romance, Aitana detalló que el primer contacto presencial se produjo el 20 de febrero de 2025 en Madrid, durante la presentación de su documental Metamorfosis. Aunque ambos interactuaban en redes sociales, no coincidieron en persona hasta aquel estreno: "Me pareció muy guapo y se me quedó en la cabeza". Tras el evento, decidió dar el primer paso enviándole un mensaje privado durante la madrugada.

A partir de esa conversación, en la que Plex le comunicó que iniciaba un viaje por todo el planeta para su canal de YouTube, la relación se aceleró. "Si me gusta alguien voy directa, no me hago la guay", relató sobre su determinación para verse. El primer encuentro íntimo tuvo lugar en Japón, al que sucedieron citas en República Dominicana y Nueva York, cuando se hizo evidente que estaban manteniendo una incipiente relación. Y el resto... ya es historia. "Me enamoré y de repente estaba dando la vuelta al mundo por ahí", ha confesado. Pese a las exigencias profesionales de ambos y la distancia, la cantante subrayó que afronta esta etapa con serenidad y plenamente enamorada.