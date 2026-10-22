Eugenia Silva: "No ligo nada y tampoco tengo esa necesidad"

Eugenia Silva fue una de las invitadas que acudió a la cita organizada por la firma de joyería Rabat, en calidad de embajadora. "Hace pocas horas que he llegado de California, por un tema de trabajo, y tengo jet lag, la verdad es que no paro de trabajar, y tengo que reconocer que lo disfruto mucho, por este motivo creé mi productora, y me gusta mucho poniéndome detrás de la cámara, trabajo incluso más que antes. Las pasarelas son pasado, es una etapa que está cerrada, mi último desfile fue con Gaultier. He vivido unos momentos increíbles como los desfiles de Galliano, y de otros muchos, y ahora me quiero dedicar a otras cosas que tengo encima de la mesa, como la productora y demás".

"La pasarela no la echo de menos nada, me ha gustado mucho hacerlo, pero pasas página y como he dicho, ahora me gusta trabajar en equipo, hacer producciones, es otra visión del mundo de la moda y de la belleza. Me hizo mucha ilusión volver a coincidir con Adriana Lima, hacía tiempo que no nos veíamos porque tuvo sus niñas, y la dejé de ver porque se trasladó a vivir a Miami. Desfilamos muchas veces juntas para Victoria's Secret, tengo un gran recuerdo. La verdad es que no paro de viajar, mañana me voy a París a una cena, y a una exposición de arte modernista español, y luego ya plan relax, que mis hijos me atan más que antes cuando eran bebés, que eran más fáciles, ahora quieren a su madre presente". Así lo contó.

Eugenia nunca habla de su vida privada, y en cuanto le preguntamos cómo estaba tan solo dijo entre risas que no ligaba nada y que tampoco tenía esa necesidad, y de esa manera se despidió.