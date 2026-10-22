Cómo repartimos los amigos: Roca Rey celebra el cumpleaños con un fiestorro con algunos de los íntimos de Tana

A la misma hora a la que Tana Rivera comparecía ante los medios de comunicación y explicaba con sonrisa nerviosa cómo está llevando su ruptura con Andrés Roca Rey, empezaban a llegar a la finca que el torero tiene en Sevilla los camiones con todo el material necesario para preparar la fiesta con la que iba a celebrar esa noche su 30 cumpleaños. Hubo DJ, copas de vino fino y fiesta hasta la madrugada. Y entre los asistentes, muchos de los amigos que comparte la pareja y que quizá van a tener que decidir con quién se quedan una vez consumada la ruptura.

El clásico "Cómo repartimos los amigos" que cantó el dúo Ella Baila Sola y que sucede a toda separación también podría afectar a Tana Rivera y Andrés Roca Rey. Aunque su noviazgo apenas ha durado seis meses (dicen que la relación viene de más atrás, pero sin nada oficializado), comparten pandilla y muchos conocidos. Entre ellos Tomás Páramo y su mujer, María García de Jaime, Victoria Federica, Rocío Laffón, Berenice Lobatón, Claudia Carabantes, Carlota García Pelayo o Juaneke Romero, nieto de uno de los integrantes de Los del Río.

Este jueves seguramente Tana tendrá que "hacer limpia" en su Instagram, cuando vea que algunos de sus íntimos estaban el miércoles por la noche celebrando con el torero su 30 cumpleaños en su finca sevillana, La Consentida.

Se habló de mariachis, pero la realidad es que la fiesta estuvo amenizada hasta altas horas de la madrugada por un DJ, Alfonso Tagua, que hizo bailar a los asistentes con su música. Esta vez, a diferencia de la fiesta organizada para Tana la semana pasada, no había una temática específica. El torero invitó a sus conocidos con un cartel en el que puede verse su carita cuando era un niño, y el dibujo de una montera y un traje de luces en tonos blancos y negros. Celebración en la plaza de toros de La Consentida, leemos.

Algunos de los asistentes, quizá los que buscan notoriedad, han colgado en sus perfiles en redes sociales algunos momentos del fiestorro. Entre ellos hay amigos de Tana que llegaron a la vida del torero mucho después que a la de la hija de Francisco y Eugenia. De ahí que quizá hoy considere haber sido víctima de una traición. Ferias de abril compartidas, algún que otro Rocío e incluso viajes a Perú convidados por el torero. Muchos de ellos habían sido convocados el sábado a la fiesta que organizó el peruano para su todavía novia, y se quedaron con las ganas cuando la ruptura provocó la anulación del evento.

Tana optó por una celebración íntima con su madre, Eugenia Martínez de Irujo, el marido de ésta, Narcís Rebollo, y sus amigos más cercanos. Otra parte de su pandilla, sus amigas de muchas fiestas, se marcharon juntas a Lisboa y organizaron un plan diferente. Algunas de ellas estaban este miércoles en la fiesta de Roca Rey.

El torero lleva una semana de celebraciones

Tana y Andrés han afrontado la ruptura de maneras totalmente distintas. Mientras que ella ha decidido replegarse y no salir hasta que ha tenido que cumplir con el compromiso profesional de la joyería Rabat, Roca Rey ha decidido perder la oportunidad de celebrar.

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, acudió con sus padres a comer a hora tardía al restaurante Marielas, en Madrid. La reserva era para cuatro personas, pero al final sólo se presentaron tres: él y sus progenitores, que además ahora son vecinos del barrio de Salamanca. El sábado 17, el día que estaba previsto que se conmemorara el 27 cumpleaños de Tana con una fiesta para 60 personas en La Consentida, el torero aprovechó que tenía ya todo contratado para celebrar otro cumpleaños, el de su amigo Jaime Ferraro. Incluso tiraron fuegos artificiales que, seguramente, se vieron desde la finca que tiene Tana en el mismo término municipal.

El martes, 20 de octubre, Andrés se citó con algunos de sus mejores amigos en el restaurante Río Grande de Sevilla, entre ellos Tomás Páramo. Son sus íntimos, su núcleo duro. Y las celebraciones concluyeron en la noche del miércoles con el gran fiestorro del que algunos todavía se están recuperando.