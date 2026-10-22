Las claves del cumpleaños de Roca Rey: fino, DJ, y muchos amigos

Tana Rivera reapareció ayer nerviosa y sin vetos durante la presentación de las joyas de Rabat. Vestida de verde pimiento, no hizo declaraciones sobre su ruptura pero sí sobre cómo está anímicamente. Y su empeño era decir que está feliz. "Mira, me encuentro en un momento en el que me están llegando muchas oportunidades que me apetecen un montón. Tengo muchas ganas de seguir creciendo y estoy feliz", para después declarar que "realmente, Andrés y yo nos queremos muchísimo y estamos los dos muy bien. Eso es lo importante. Lo importante es amar a todo el mundo y que todo el mundo se ame. Eso es lo más importante. Y que la familia tenga salud", ha aseverado.

En el mismo evento estuvo Sandra Gago, que aparecía por primera vez desde que se supo que Feliciano ha demandado a su exmujer, Alba Carrillo, por intromisión al derecho al honor y a la intimidad. "Yo le apoyo en absolutamente todo".

A la misma hora a la que Tana Rivera comparecía ante los medios de comunicación y explicaba con sonrisa nerviosa cómo está llevando su ruptura con Andrés Roca Rey, empezaban a llegar a la finca que el torero tiene en Sevilla los camiones con todo el material necesario para preparar la fiesta con la que iba a celebrar esa noche su 30 cumpleaños. Hubo DJ, copas de vino fino y fiesta hasta la madrugada. Y entre los asistentes, muchos de los amigos que comparte la pareja y que quizá van a tener que decidir con quién se quedan una vez consumada la ruptura.

Aunque su noviazgo apenas ha durado seis meses (dicen que la relación viene de más atrás, pero sin nada oficializado), comparten pandilla y muchos conocidos. Entre ellos Tomás Páramo y su mujer, María García de Jaime, Victoria Federica, Rocío Laffón, Berenice Lobatón, Claudia Carabantes, Carlota García Pelayo o Juaneke Romero, nieto de uno de los integrantes de Los del Río. ¿Tendrá que hacer limpia de Instagram cuando vea que algunos de sus íntimos estaban el miércoles celebrando con el torero su 30 cumpleaños?

Mientras Tana optó por una celebración íntima con su madre, Eugenia Martínez de Irujo, el marido de esta, Narcís Rebollo, y sus amigos más cercanos, Roca Rey ha decidido perder la oportunidad de celebrar y acudió con sus padres a comer a hora tardía al restaurante Marielas, en Madrid, y el 20 de octubre, se citó con algunos de sus mejores amigos en el restaurante Río Grande de Sevilla, entre ellos Tomás Páramo. Son sus íntimos, su núcleo duro. Y las celebraciones concluyeron en la noche del miércoles con el gran fiestorro del que algunos todavía se están recuperando.

El próximo 28 de noviembre, en el baile de debutantes que se celebrará en el hotel Shangri-La de París estará Olimpia Báez Herrera, hija de Carolina Herrera y Miguel Báez 'El Litri', que seguirá los pasos de su prima Carolina Lansing, que estuvo el pasado año.

Mar Flores mandó mensajes crípticos en redes sociales: "Cuando alguien te miente, te rompe el corazón y las ganas de confiar". Después contó en Sonsoles que se ha marchado de viaje sola, porque la persona que iba a viajar con ella la ha decepcionado.