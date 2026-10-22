Sandra Gago apoya la demanda de Feliciano López para frenar los ataques de Alba Carrillo

La modelo Sandra Gago ha roto su habitual discreción para pronunciarse sobre la reciente decisión judicial adoptada por su marido, el extenista Feliciano López. Tras una década marcada por continuas intervenciones mediáticas y descalificaciones procedentes de Alba Carrillo, el deportista toledano ha presentado una demanda civil por vulneración de sus derechos al honor y a la propia intimidad, buscando poner coto definitivo a unas declaraciones públicas que considera lesivas para su entorno personal.

Durante un acto promocional en Madrid, en el que coincidió con personalidades como Ana Boyer o Eugenia Silva, Gago atendió a los medios con serenidad y firmeza. Lejos de alimentar la controversia, quiso subrayar que respalda plenamente a su cónyuge en este paso: "Por supuesto le apoyo en absolutamente todo, y sabéis que entiendo y respeto vuestro trabajo (...) pero como bien sabéis en todos estos años yo nunca me he pronunciado públicamente ni sobre ese tema, ni sobre la persona a la que mencionáis y así voy a seguir haciendo", zanjó de manera categórica.

La maniquí incidió en que la templanza y el alejamiento del ruido mediático constituyen las bases de su vida conyugal, iniciada en 2019 tras su enlace matrimonial. En sus propias palabras, este tipo de episodios no han mermado su relación, sino que han servido para consolidar una postura compartida: "Es nuestra forma de ser. Mantenernos al margen de todo tipo de polémica, sabéis que nunca hemos entrado en nada y, bueno, porque nuestras personalidades son así, los dos somos así y nunca hemos querido entrar en ningún tipo de polémica ni ser partícipes de nada que estuviera relacionado con eso".

Centrada en la crianza de sus dos hijos, Darío y Marco, de cinco y dos años de edad, Gago describió la faceta cotidiana de López como la de un padre volcado en el hogar, alejado ya de las exigencias del circuito profesional: "Es un padrazo, de verdad. Les quiere y les puede dedicar muchísimo, muchísimo tiempo", explicó, señalando el valor formativo de la disciplina deportiva para el crecimiento de los menores, inculcado con naturalidad por su progenitor. Aunque descartó ampliar la familia en el corto plazo, admitió encontrarse en una etapa de plena estabilidad familiar tras haber fijado su residencia estable en la capital de España.

Asimismo, interrogada por la inminente entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, a los que el matrimonio solía acudir con asiduidad pero a los que no asistirá este año por motivos estrictamente de agenda, la modelo dedicó palabras de reconocimiento a la Corona. Concretamente, elogió a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, destacando su impecable preparación y su saber estar institucional al considerar que representan un porvenir prometedor y una cercanía ejemplar en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.