El padre de Meghan Markle, investigado por posesión de pornografía infantil

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex Meghan Markle, está siendo investigado por un presunto delito de posesión de pornografía infantil y material de abuso a menores. La gravedad del caso ha trascendido a nivel internacional tras publicarse que la denuncia inicial proviene de su propio hijo, Thomas Jr., de 60 años.

Según detallan los reportes periodísticos basados en la información expuesta por el diario británico The Sun, Thomas Jr. afirmó haber hallado cientos, e incluso miles, de imágenes de contenido explícito e ilegal guardadas en cajas y dispositivos electrónicos dentro de la vivienda que su progenitor ocupaba en la ciudad de Cebú, en Filipinas. Tras el presunto hallazgo, el hijo de Thomas Markle acudió a las autoridades policiales locales e hizo llegar una declaración jurada al FBI de Estados Unidos, organismo que confirmó la recepción del documento para evaluar la apertura formal de sus propias diligencias.

El propio Thomas Jr., quien durante años ejerció como cuidador de su padre tras los graves problemas de salud sufridos por este, expresó públicamente su indignación al asegurar que lo visto le provocó un absoluto rechazo. Declaró sentirse horrorizado y traicionado, argumentando que no le quedaba otra alternativa legal y moral que denunciar los hechos ante la justicia, añadiendo que no volverá a tener contacto con su padre a menos que sea citado para testificar en su contra ante un tribunal.

Las autoridades filipinas encargadas de la protección de menores han tomado cartas en el asunto con el objetivo de incautar el material y examinar detalladamente los equipos informáticos implicados. Thomas Markle, de 82 años, se encuentra actualmente residiendo en Estados Unidos, país al que regresó para someterse a tratamientos médicos e intervenciones tras haber sufrido la amputación de una extremidad a causa de sus dolencias físicas.

Por otro lado, la vertiente familiar ha saltado en mil pedazos tras la firme reacción de Samantha Markle, hija de Thomas y hermana por parte de padre de Meghan. En declaraciones recogidas por el Daily Mail, Samantha ha desmentido categóricamente la veracidad de las acusaciones, tildándolas de invención malintencionada y acusando directamente a su hermano de actuar motivado por el despecho y el afán de lucro.

Samantha sostiene que su hermano ha dependido económicamente de su padre durante largo tiempo y que, al cortársele la ayuda financiera, procedió a orquestar esta versión con la intención de venderla a los medios de comunicación. Asimismo, la defensa vertida por Samantha subraya la falta de pruebas periciales concluyentes e insiste en que las computadoras en cuestión estuvieron fuera del alcance y del control directo de su padre durante más de dos años mientras este se encontraba ingresado en centros de rehabilitación y salud, espacio de tiempo en el que terceras personas pudieron haber tenido acceso a los dispositivos.