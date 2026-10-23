Roca Rey y la fiesta de la venganza: los vecinos se quejan por ruidos

La fiesta de cumpleaños que se autoregaló Roca Rey en la noche del miércoles para celebrar que está soltero y que ya tiene 30 podría salirle cara.

Según el programa "Y ahora Sonsoles", varios vecinos de Gerena, en Sevilla, donde está ubicada la finca, llamaron a la Policía para quejarse del ruido que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Como contamos en la Crónica Rosa, la velada estuvo amenizada por el DJ Alfonso Tagua, y también cantó Diego Ramos, que es uno de los mejores imitadores de Julio Iglesias.

Pero el colofón, los fuegos artificiales y los petardos que animaron la noche, desquiciaron a los vecinos del término municipal de Gerena, ya que algunos incluso se despertaron pensando que se estaban produciendo disparos.

Roca Rey podría enfrentarse a una cuantiosa multa por haber organizado semejante sarao. Al parecer, la Policía Local ha abierto una investigación para aclarar qué ha pasado porque no está permitido lanzar fuegos artificiales sin pedir un permiso previo.

La normativa municipal de Gerena prohíbe lanzar cualquier artículo pirotécnico que pueda causar molestias. Pero aún permitiéndolo el ayuntamiento, por regla general de 11 de la noche a 9 no se podría hacer. La multa podría ir hasta 300 euros leve o hasta 6000 euros, que es grave. Puestos en contacto con el ayuntamiento de Gerena, la policía local solo cuenta con 5 efectivos y por ahora, están investigando. ¿Qué pasa? Que a esa hora la policía no estaba en horario de trabajo, con lo cual se habría llamado a la Guardia Civil, que es lo que se está investigando.

Tana Rivera y Andrés han afrontado la ruptura de maneras totalmente distintas. Mientras que ella ha decidido replegarse y no salir hasta que ha tenido que cumplir con el compromiso profesional de la joyería Rabat, Roca Rey ha decidido perder la oportunidad de celebrar.

Hoy es el día grande de Leonor. Esta mañana recibirá a los premiados con el Princesa de Asturias, que este año tiene como caras más visibles a Patti Smith, Leo Messi y Julian Barnes, en una ciudad se ha rendido a Leo Messi que ha viajado con su esposa, Antonella Rocuzzo.

Letizia lució un pantalón negro de talle alto de Carolina Herrera y estrenó una blusa que se había puesto a la venta esa misma mañana. Se trata de una blusa verde "capa con detalle girado" que cuesta 79,99 euros y que está totalmente agotada, al igual que absolutamente toda la colección que HyM ha puesto a la venta creada por el libanés Elie Saab.

Sus hijas vistieron mucho más discretas. Leonor con un traje de chaqueta negro en tela tornasolada y muy enjoyada. Llevaba aros del joyero de su madre. Sofía por su parte no tiene nunca frío y se puso un vestido de tirantes en tonos azules, además de zapatos de tacón, que no suele llevar. Se trata de un diseño de la firma Miphai, el modelo Alma de escote cuadrado y falda de vuelo. Al cuello, la cadena con la Cruz de la Victoria, símbolo del Principado de Asturias.