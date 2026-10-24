Dani Martín anuncia la muerte de su padre y se despide de él: "Vuela alto, capitán"

Dani Martín ha comunicado el fallecimiento de su padre a través de un mensaje en redes sociales en el que ha compartido cómo vivió sus últimos momentos junto a él. El cantante había cancelado los conciertos que tenía previstos en Barcelona debido a la extrema gravedad de su progenitor y ha querido dirigirse ahora a sus seguidores para explicar los motivos de su ausencia y agradecer el respeto recibido durante estos días.

El artista ha relatado que tuvo que regresar de Barcelona a Madrid de manera urgente para acompañar a su padre en sus últimos momentos. En su mensaje, ha explicado que estar a su lado fue especialmente importante para él y ha dedicado unas palabras de despedida a quien ha definido como su capitán.

Dani Martín anuncia que su padre ha fallecido en una historia de Instagram

El cantante tenía previsto actuar en Barcelona durante dos noches, pero la situación familiar le obligó a modificar sus planes y regresar a Madrid. La gravedad del estado de salud de su padre hizo que tuviera que priorizar su presencia junto a él.

Dani Martín ha explicado lo ocurrido dirigiéndose directamente a sus seguidores de Barcelona, a quienes ha pedido disculpas por no haber podido cumplir con las actuaciones programadas.

"Estas dos noches tenía que agarraros de la mano, Barna, pero mi padre la necesitaba", ha escrito el artista al recordar las circunstancias que le llevaron a abandonar la Ciudad Condal para regresar junto a su familia.

El cantante ha detallado que el regreso se produjo de forma repentina y que pudo acompañar a su padre durante sus últimos momentos de vida.

"De manera urgente y sin avisar, tuve que volver de Barcelona a Madrid y estar con él en sus últimos momentos con nuestras manos cogidas, fue lo más sanador", ha relatado.

El mensaje del cantante tras cancelar sus conciertos

La cancelación de las actuaciones en Barcelona estuvo motivada por la situación familiar que atravesaba el artista. Después de comunicar que no podría subirse al escenario, Dani Martín ha querido explicar públicamente lo sucedido y agradecer la comprensión de sus seguidores.

El cantante ha reconocido las molestias que la suspensión de los conciertos haya podido ocasionar a quienes tenían previsto acudir a las actuaciones, aunque ha señalado que las circunstancias personales le impidieron mantener sus compromisos profesionales.

"Os pido disculpas por no haber podido subirme ayer y hoy al escenario, pero a veces la vida manda", ha escrito en su mensaje.

Con estas palabras, el artista ha explicado que la situación requería su presencia junto a su padre y que no podía cumplir con las citas musicales que tenía previstas en Barcelona.

La publicación también ha servido para agradecer el apoyo recibido durante estos días y el respeto hacia su entorno familiar. Martín ha querido reconocer expresamente el trato que sus seguidores han dispensado tanto a él como a sus allegados en un momento especialmente difícil.

"Gracias por el respeto que siempre se le ha dado a mi familia"

En su mensaje, el cantante ha dedicado una parte de sus palabras a agradecer la actitud de sus seguidores ante las circunstancias que le han obligado a cancelar los conciertos.

"Gracias por el respeto que siempre se le ha dado a mi familia y a mi persona", ha señalado.

El artista ha compartido así los motivos de su ausencia sin dejar de lado el agradecimiento a quienes han comprendido que debía atender una situación personal de extrema gravedad.

La noticia de la muerte de su padre llega después de que la evolución de su estado de salud obligara al cantante a regresar de urgencia a Madrid. Según ha relatado el propio Martín, pudo permanecer junto a él durante sus últimos momentos, una experiencia que ha descrito como sanadora.

El mensaje también pone de manifiesto la importancia que el cantante ha concedido a poder acompañar a su padre en ese momento, por encima de los compromisos que tenía programados.

Una despedida con un mensaje dirigido a su padre

Dani Martín ha cerrado su publicación con una breve frase dedicada a su padre, en la que ha expresado su despedida: "¡Vuela alto, capitán!".

Con estas palabras, el cantante ha puesto fin a un mensaje en el que ha explicado las circunstancias de la cancelación de sus actuaciones, ha recordado el tiempo que pudo pasar junto a su progenitor y ha agradecido la comprensión de sus seguidores.

El artista ha compartido públicamente este momento personal después de verse obligado a suspender dos conciertos en Barcelona. Su regreso urgente a Madrid le permitió estar junto a su padre durante sus últimos instantes, tal y como ha relatado en la publicación.