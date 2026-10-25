Leire Martínez zanja polémicas y sale en defensa de Amaia Montero tras los ataques a su físico

Leire Martínez ha salido al paso del aluvión de comentarios despectivos dirigidos en las últimas fechas hacia el aspecto físico de Amaia Montero. La cantante donostiarra ha querido romper una lanza en favor de su compañera frente al fenómeno del denominado bodyshaming, una práctica que censuró con contundencia. "Estamos siendo muy duros en general, es la sociedad. El bodyshaming se ha puesto de moda y me parece terriblemente injusto y terriblemente doloroso", aseveró la intérprete.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh remarcó además que esta constante fiscalización estética afecta con particular virulencia al ámbito femenino. "Sobre todo porque, otra vez más, se hace sobre todo con las mujeres. Entonces creo que tenemos que revisar muchas cosas como sociedad", incidió, en un intento por desterrar juicios superficiales que enturbian el reconocimiento al trabajo de las artistas. Con esta postura, Martínez brindó una muestra inequívoca de solidaridad profesional hacia quien la precedió al frente del conjunto musical.

Por otra parte, la artista zanjó cualquier clase de controversia respecto a las recientes declaraciones de Montero sobre el escenario, las cuales habían suscitado suspicacias y conjeturas en redes sociales acerca de supuestas indirectas entre ambas. Preguntada al respecto, respondió con serenidad: "Yo hace tiempo que dije que ojalá, porque hace tiempo que yo ya no estoy ahí y ellos están haciendo una gira maravillosa, así que también ojalá, ¿no?". Para despejar cualquier sombra de enfrentamiento, concluyó que "poco hay más que decir, quiero decir que estamos bien todos, ya está", desactivando así cualquier rumor de conflicto personal.

Estas manifestaciones tuvieron lugar en el marco de un acto solidario destinado a respaldar a los pacientes oncológicos y sus familias, donde la intérprete enfatizó el papel terapéutico de la cultura con una consigna clara: "La música sana". Leire Martínez aprovechó la ocasión para detallar sus próximos pasos en la industria musical, confirmando un viaje profesional a México y un recital programado para el 17 de abril. Inmersa en la preparación de su nuevo camino artístico, la cantante compagina sus proyectos con una defensa firme del respeto personal frente a las críticas destructivas.