Moeckel, abogado de Roca Rey, a los vecinos: "A ver si va a ser un pecado que un torero pueda celebrar su cumpleaños"

La celebración del trigésimo aniversario del diestro Andrés Roca Rey ha derivado en una polémica vecinal de notables proporciones. Lo que en un primer momento se había proyectado como un festejo conjunto junto a Tana Rivera quedó truncado debido a la reciente ruptura sentimental de la pareja, dando paso a dos eventos completamente independientes.

El torero organizó el pasado 21 de octubre un multitudinario encuentro en su finca sevillana de La Consentida, situada en el municipio de Gerena, que se prolongó hasta bien entrada la madrugada. El elevado volumen de la música y el lanzamiento continuado de fuegos artificiales provocaron el malestar generalizado de los residentes de la zona. Diversos afectados trasladaron formalmente su descontento mediante quejas por escrito a la Policía denunciando la imposibilidad de conciliar el descanso ante el estruendo generado en la propiedad.

Frente al revuelo suscitado y las críticas vecinales, el letrado Joaquín Moeckel ha asumido públicamente la defensa del torero. El abogado hispalense ha intervenido con el propósito de salvaguardar la reputación de su cliente, defendiendo la legalidad del encuentro privado y rebajando la gravedad de las acusaciones vertidas.

En declaraciones a Europa Press, el letrado ha comenzado recordando que "fiestas de cumpleaños se producen en España un montón todos los días" y que es normal que se puedan ir de decibelios. "Si se ha elevado un poco la música y algún vecino se ha visto molesto por el ruido, me parece muy bien que se quejen y que la Policía Local se acerque al sitio a avisar", ha justificado. "La palabra investigación me suena a mí como si en la fiesta hubiera pasado algo raro y en la fiesta no ha pasado nada", ha lamentado considerando que se está exagerando la magnitud y que el torero solo es "una persona que está disfrutando y celebrando un cumpleaños".

Moeckel considera que debía haberse actuado como en cualquier otra fiesta. "Ahora, se está investigando a Roca Rey, pero ¿qué ha hecho Roca Rey? A ver si va a ser un pecado que un torero pueda celebrar su cumpleaños", ha criticado, señalando que se emplee la palabra investigación como si hubiera "drogas y alcohol".

Además, el letrado ha querido recordar que esta solo ha sido "una fiesta de cumpleaños con la música un poco más alta de la cuenta" como ha hecho todo el mundo. "Se llama, se baja la música, se piden disculpas y se acabó", sentenció Moeckel.