Aciertos y errores de la reina Letizia y sus hijas en los Premios Princesa de Asturias

El abogado Joaquín Moeckel compareció este fin de semana ante los medios para defender a su cliente, Andrés Roca Rey. Casualmente, también es el defensor de otros toreros como Francisco y Cayetano Rivera. Pero la realidad es que es su abogado desde diciembre de 2020, tal y como ha confirmado en declaraciones a la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico.

El letrado respondía a las críticas de los vecinos contra Roca Rey por haber celebrado una fiesta excesivamente ruidosa que provocó las quejas vecinales y habría iniciado una investigación por parte de las autoridades. En declaraciones a Europa Press, ha recordado que "fiestas de cumpleaños se producen en España un montón todos los días" y que es normal que se puedan ir de decibelios. "Si se ha elevado un poco la música y algún vecino se ha visto molesto por el ruido, me parece muy bien que se quejen y que la Policía Local se acerque al sitio a avisar".

No hay atestado policial sino un escrito de queja por parte de los vecinos. "La palabra investigación me suena a mí como si en la fiesta hubiera pasado algo raro y en la fiesta no ha pasado nada", ha lamentado considerando que se está exagerando la magnitud y que el torero solo es "una persona que está disfrutando y celebrando un cumpleaños".

Tana Rivera ha reaparecido este fin de semana en una boda, en unas imágenes que ha publicado su madre en dos fotos de "sus amores" en las que vemos a Tana muy guapa vestida de largo junto a Narcís Rebollo.

No han convencido los modelos de la Reina y sus hijas en los Premios Princesa de Asturias. Ha habido muchas críticas sobre la indumentaria elegida, porque la tela del vestido de la princesa Leonor le hacía numerosas arrugas en el pecho. Tampoco gustó el vestido de la reina Letizia, realizado con tela reciclada que parecía lycra, ni el de la infanta Sofía, que tampoco le favorecía. La más elegante fue la reina Sofía, cuyo diseñador, Alejandro de Miguel, le ha sabido encontrar su punto.

Horas después de entregar el premio Pueblo Ejemplar, Felipe VI fue operado de una catarata en el ojo izquierdo. El monarca ha sido intervenido en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo. El Rey apareció brevemente ante los medios al abandonar la clínica a la mañana siguiente. Pasó allí la noche porque, según explicaron los doctores que le han atendido, llegó hacia las seis y media de la tarde de Llanes y no fue operado hasta las nueve, ya que había comido y había que guardar los tiempos necesarios.

Meghan Markle respondió a su padre con un comunicado para confirmar que no quiere saber nada de él. "Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños". Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, está siendo investigado por un presunto delito de posesión de pornografía infantil y material de abuso a menores. Habría sido uno de sus hijos, hermanastro de Meghan, el que habría denunciado a su propio padre. Thomas Júnior habría hallado el material y habría acudido a la Policía espantado.