Ana Boyer: "Mi madre nunca ha venido a visitarnos a Catar"

Ana Boyer ha hecho un viaje relámpago a Madrid para asistir como imagen a la última presentación de la firma de joyería Rabat. La hija pequeña de Isabel Preysler vive desde hace unos años en Catar junto con su marido Fernando Verdasco y sus cuatro hijos. "Acabo de llegar para esta cita, y estoy helada de frío, Tamara y yo somos muy frioleras al igual que mi madre, piensa que en verano duerme con calcetines —risas—. Me gustan las joyas, y las uso cuando tengo ocasión. Todavía no he heredado, pero tengo competencia, porque tengo hermanas, y mi madre nos presta muchas veces, siempre que le pedimos, ella tiene un buen joyero. Para mí la más importante es mi sortija de pedida, por lo que significa. Tampoco tengo joyas muy importantes, las que uso a diario", comentó.

El matrimonio Verdasco lleva años residiendo en Catar, por motivos profesionales del tenista. "Estamos encantados viviendo allí, los niños están felices con su rutina de colegios, amigos, estamos todos muy adaptados, haciendo una vida familiar que nos gusta mucho. Venimos con asiduidad a Madrid, en Navidad vendremos todos seguramente, no nos cuesta nada hacer escapadas, así me da tiempo para ver amigos, aparte de familia. Mi madre no ha ido nunca a vernos, le da pereza, prefiere que vengamos nosotros, la única, Tamara, ya sabes que estamos muy unidas desde siempre, ayer cenamos juntas, y hablamos prácticamente a diario", así lo explicó.

Ana, en el transcurso de la conversación, dijo que tanto ella como su marido eran unos padres muy presentes, que les encanta estar con sus hijos, a pesar de tener ayuda: "Les llevamos todos los días al colegio, es cierto que el mayor es muy responsable y se preocupa en ayudar, nos gusta que hagan todo tipo de deportes, y el tenis y el fútbol lo practica mucho. Cierto es que no hay celos y el ojo derecho de papá es la niña, todos la cuidan mucho. Nosotros no somos celosos, estamos todo el día juntos. Todavía no sabemos lo que vamos a hacer en Navidad, si vendremos aquí o iremos a Miami".