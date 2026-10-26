La actriz Dakota Johnson y el músico Colson Baker afianzan su romance. Machine Gun Kelly, ese es su nombre artístico, ha sido visto con la actriz de Cincuenta sombras de Grey saliendo de un estudio y en diversas localizaciones de Los Ángeles, con la prensa local señalando que el coche de Baker ha pasado ya la noche en casa de la actriz.

Asegura el círculo íntimo de la hija de Melanie Griffith en People que ambos tienen el "mismo sentido del humor, seco y oscuro", y que la chispa de la actriz con los músicos -acaba de salir de una relación con otro cantante, Role Model- es evidente.

La pareja se encontró en verano durante la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York.

Desde entonces, ha mantenido su historia en la intimidad, aunque sin poder evitar el seguimiento de los fotógrafos. Ha sido un proceso natural, pero "han tenido citas de las que no se sabe nada porque no hay fotos", publica People.

Machine Gun kelly y Megan Fox.

Se da la circunstancia de que el romance tiene el beneplácito de otra actriz, Megan Fox, exprometida y madre de la hija de Machine Gun Kelly. No solo "no le molesta", publica Page Six, sino que en realidad se "siente aliviada de que él siga adelante".

No obstante, Fox no tiene intención de inmiscuirse en esta nueva relación, según medios rosas norteamericanos, si acaso reducir el contacto continuo que mantenían por el bien de su hija de un año. "Megan ha dejado atrás definitivamente su antiguo romance y ahora tiene cosas más importantes en mente", señalan a TMZ.

En lo que respecta a Dakota Johnson, afronta su segunda relación tras un largo romance roto con Chris Martin, cofundador de Coldplay.