De la flor gigante de Lamine Yamal al Dior de Alexia Putellas: los looks del Balón de Oro 2026

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Michael Owen y Louise Bonsall

Una de las grandes figuras históricas presentes en el London Palladium fue Michael Owen. El exdelantero inglés, ganador del galardón en 2001 como uno de los galardonados más jóvenes de la historia, asistió a la velada junto a su esposa, Louise Bonsall, luciendo su habitual elegancia tras años alejado de los terrenos de juego y centrado en el mundo de la hípica.