De la flor gigante de Lamine Yamal al Dior de Alexia Putellas: los looks del Balón de Oro 2026
El Reino Unido ha tomado el relevo de París para albergar la histórica gala del Balón de Oro 2026. En su 70.ª edición, los galardones organizados por France Football para coronar a las grandes figuras masculinas y femeninas de la temporada han cambiado de escenario por primera vez, trasladándose al mítico teatro London Palladium. Un cambio de sede que rinde homenaje a Sir Stanley Matthews, el icónico extremo que inauguró el palmarés de este trofeo. Presentada por el exfutbolista Thierry Henry y la periodista Kate Scott, la velada ha congregado a la élite del deporte rey en una cita repleta de glamour y momentos memorables.
Luis de la Fuente
Entre los primeros en dejarse ver en el evento estuvo el seleccionador nacional, una de las personalidades más destacadas del curso futbolístico. Impecable con un clásico traje oscuro y pajarita.
Lamine Yamal e Inés García
Todas las miradas estaban puestas en el joven atacante, aspirante al Balón de Oro tras rubricar un año brillante en el que se ha proclamado campeón del mundo. Hizo su entrada junto a su pareja, Inés García, con un espectacular vestido negro.
Lucy Bronze
Conoce de primera mano lo que se siente al estar en la élite de estos premios. La defensa del Chelsea, que ya sabe lo que es figurar entre las finalistas del Balón de Oro en ediciones pasadas, disfrutó de una velada inolvidable.
Eli Junior Kroupi
El atacante del AFC Bournemouth no quiso perderse la cita al figurar en la lista de nominados al galardón que distingue al talento joven masculino de 2026.
Jorja Smith
La encargada de poner el toque musical a la celebración fue la cantante británica Jorja Smith, ofreciendo una actuación con marcadas influencias de sus raíces jamaicanas.
Sophie Turner
La nota del mundo del entretenimiento la puso la actriz Sophie Turner. La estrella de Juego de tronos no dudó en sumarse a los invitados para presenciar en directo la gran noche del fútbol mundial.
Michael Owen y Louise Bonsall
Una de las grandes figuras históricas presentes en el London Palladium fue Michael Owen. El exdelantero inglés, ganador del galardón en 2001 como uno de los galardonados más jóvenes de la historia, asistió a la velada junto a su esposa, Louise Bonsall, luciendo su habitual elegancia tras años alejado de los terrenos de juego y centrado en el mundo de la hípica.
Unai Simón
El guardameta vivió un trayecto muy especial de Bilbao a la capital británica gracias al detalle que le preparó la tripulación del avión. Nominado al Trofeo Yashin al mejor portero, disfrutó de la gala en compañía de su novia.
Ronaldo Nazário
Doble ganador del Balón de Oro y mito de la selección brasileña, con la que conquistó dos Mundiales.
Alexia Putellas
La futbolista del London City Lionesses se ha posicionado como una de las grandes aspirantes al galardón esta noche, acaparando todas las miradas a su llegada al evento con un espectacular vestido lleva la firma de Jonathan Anderson para Dior, que lo ha creado a medida para ella.
Luís Figo junto a su hija Stella
Ganador del galardón en la edición del año 2000, la leyenda del fútbol internacional no quiso perderse el evento más de dos décadas después de su histórico triunfo. El exfutbolista portugués posó muy sonriente junto a su hija Stella, la benjamina de la familia.
Kylian Mbappé
El delantero desató un auténtico furor a su llegada al teatro britanico. Tras su brillante actuación con el Real Madrid marcando los dos goles de la victoria frente al Barça en el Clásico, el atacante galo aterrizó en la velada como uno de los máximos aspirantes al trofeo.
Rodri Hernández y Laura Iglesias
Otro de los grandes contendientes de la noche es el centrocampista Rodri Hernández. El futbolista del FC Barcelona, que lució el brazalete de capitán en la consecución del título mundial de la Selección Española, acudió a la ceremonia junto a su esposa, Laura Iglesias, su gran apoyo desde sus años de universitarios.
Mikel Arteta y Lorena Bernal
La sobresaliente labor del técnico al frente del Arsenal le ha valió la nominación a mejor entrenador de la temporada. Una noche muy especial en la que estuvo acompañado por su inseparable pareja, la modelo Lorena Bernal.
Mapi León
El sello nacional en el fútbol femenino volvió a destacar con la presencia de la futbolista del London City Lionesses, quien forma parte del selecto grupo de nominadas al galardón.
Marc Cucurella
Entre los asistentes de la velada también se dejó ver el internacional español Marc Cucurella, sumándose a la gran representación de futbolistas que arroparon la cita londinense.