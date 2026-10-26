Donald Trump elogia el "culo precioso" de Nicki Minaj en un mitin de Michigan: "Es difícil no fijarse"

Durante un concurrido mitin celebrado este fin de semana en el estado clave de Michigan, al que acudió para apoyar al candidato republicano al Senado, Mike Rogers, Donald Trump volvió a acaparar todos los titulares. Y es que el presidente estadounidense llegó acompañado de la cantante Nicki Minaj, quien le acompañó en el Air Force One, tal y como se encargó de publicitar el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, a través de un vídeo publicado en la red social X, donde ambos aparecen sentados en el avión presidencial, con la frase: "Creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca", escribió.

Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ pic.twitter.com/petoprxVoX — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 25, 2026

Ante miles de simpatizantes que abarrotaban el recinto y en mitad de su discurso, sorprendentemente, Trump elogió a Nicki Minaj. "¿Habéis visto a Nicki Minaj últimamente? Es increíble, sencillamente fantástica. Me encanta Nicki", afirmó Trump desde el pódium, desatando vítores y risas entre los asistentes. "Y hay que decirlo, antes he visto un trasero increíblemente bonito: el de Nicki Minaj. Es difícil no fijarse. Levántate. Es difícil no fijarse. Tiene un culo precioso. Un trasero deslumbrante, de verdad. Nadie puede negarlo, es fabulosa", añadió.

No es la primera vez que el exmandatario recurre al lenguaje desenfadado o a referencias hacia celebridades durante sus actos de campaña, una estrategia que sus seguidores suelen calificar de "auténtica y sin filtro", pero que rápidamente desencadena críticas por parte de sus detractores. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. En cuestión de minutos, los extractos en vídeo del momento se viralizaron, generando un alud de memes, debates y opiniones divididas.

Desde que Trump llegó a la presidencia, la cantante no ha dudado en halagarlo en numerosas ocasiones, hacia quien declaró abiertamente su respeto y admiración. "Diré que probablemente soy el fan número uno del presidente y eso no va a cambiar. Y el odio o lo que la gente diga no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más y nos motivará a todos a apoyarlo más. No vamos a dejar que se salgan con la suya intimidándolo. Y, ya saben, las campañas de desprestigio no van a funcionar. Él tiene mucha fuerza y Dios lo protege", sentenció.

No ha sido el único miembro de la Administración Trump a quien ha alabado Minaj, también al vicepresidente JD Vance. "Estoy muy orgullosa de ellos y los dos, tanto Trump como JD Vance, son personas confiables, que los escuchas hablar y da la sensación de que no han perdido la visión cercana de la ciudadanía, de los jóvenes, de los que son ricos y los que no lo son tanto. Nos hacen sentir orgullosos de ser estadounidenses".