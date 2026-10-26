Jessica Goicoechea clama contra Sánchez por los disturbios en Barcelona: "Es una auténtica vergüenza"

La modelo e influencer Jessica Goicoechea se suma al clamor por los disturbios registrados este sábado en el centro de Barcelona, tras una concentración no autorizada convocada a través de las redes sociales. Una noche fatídica que ha dejado 128 detenidos, más de una veintena de comercios vandalizados y graves enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra.

La tensión y el caos desatados en el centro de Barcelona han provocado la indignación pública de destacadas figuras del ámbito social y digital. Una de las reacciones más contundentes ha sido la de la modelo e influencer Jessica Goicoechea, quien ha compartido a través de sus redes sociales una dura reflexión sobre las escenas de vandalismo, saqueos e incendios registradas en las inmediaciones de la plaza de Cataluña y sus zonas comerciales adyacentes.

"Estoy hasta los ovarios de esta situación", ha manifestado de forma tajante Goicoechea a través de una historia de Instagram, en la que califica lo sucedido en la Ciudad Condal como una "auténtica vergüenza". En su mensaje, la empresaria arremete duramente contra la naturaleza de los altercados: "Una panda de delincuentes y sinvergüenzas arrasando la ciudad. Quemando coches, reventando escaparates, robando todo lo que pillan y aterrorizando a los vecinos. ¿Y lo llaman protesta? ¿Protesta? Esto es pura delincuencia".

Críticas a las autoridades y apoyo al tejido comercial

La influencer catalana no ha dudado en focalizar su malestar en los responsables políticos y en la repercusión económica que este tipo de incidentes tiene tanto para los comerciantes locales como para los contribuyentes: "Hay gente que se ha dejado la piel durante años para levantar su negocio y que ha visto cómo en una noche se lo destrozaban todo", ha señalado Goicoechea, visibilizando la situación de los 23 comercios que sufrieron actos vandálicos y destrozos directos en sus infraestructuras durante los disturbios.

Asimismo, ha criticado la gestión política e institucional ante este tipo de sucesos: "Mientras tanto, los que mandan, calladitos, con sus 'hechos aislados' y sus comunicados de mierda diciendo como Pedrito diciendo que es uno de los países más seguros...". Sobre el impacto económico de los daños urbanos y materiales, la modelo se cuestiona: "Por cierto, ¿sabéis quiénes vamos a pagar los destrozos de toda esta barbarie? Sí, otra vez nosotros, con nuestros impuestos. (No damos abasto para tanto impuesto)".

En su contundente cierre, Jessica Goicoechea hace una exigencia directa a la clase directiva: "Señores políticos: dejad de mirar hacia otro lado. Haced vuestro puto trabajo. Proteged a quien vive, trabaja y paga impuestos aquí. Y que quien roba, quema y destroza pague hasta el último euro, cumpla cárcel y caiga sobre ellos todo el peso de la ley. ¡¡Basta ya!!".

De la seguridad en Barcelona a la polémica de Ceuta

Esta reacción vuelve a demostrar que Goicoechea no rehúsa la controversia sobre la seguridad ciudadana. La barcelonesa ya reconoció recientemente que lleva gas pimienta en el bolso ante la sensación de desprotección y protagonizó una sonada polémica al tachar de "invasión" la crisis de Ceuta. Tras sufrir acusaciones de racismo y campañas de boicot por cuestionar la gestión del Gobierno, la influencer se defendió tajantemente asegurando que defenderá su derecho a opinar: "Ni vuestro acoso ni vuestras amenazas conseguirán hacerme callar".

Aunque matizó estar a favor de la inmigración legal de quienes vienen a trabajar e integrarse, criticó la entrada incontrolada por considerarla "irresponsable" para los recursos públicos del país. Asimismo, arremetió contra sectores del feminismo alegando que no se pueden defender doctrinas religiosas que atenten contra los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBIQ+: "Defender los derechos de verdad implica proteger el país de quienes pretenden destruirlos".

Por último, la modelo lamentó que sus detractores trataran de deslegitimar su postura resucitando el episodio de violencia de género que padeció años atrás a manos de su expareja, tildando este gesto de "miserable y cobarde". Sin adscribirse a ninguna corriente o partido, Goicoechea reafirmó que piensa por sí misma sin dejarse silenciar ante situaciones que considera injustas.

Un balance oficial desolador

Las duras palabras de Goicoechea se enmarcan en una jornada trágica para el centro urbano de Barcelona. El balance final comunicado por las autoridades catalanas deja una cifra de 128 personas detenidas, de las cuales aproximadamente 72 son menores de edad —un 75% del total de arrestados masculinos y femeninos—. De la totalidad de los arrestados, 122 son hombres y 6 son mujeres, contando dos de ellos con antecedentes previos por desórdenes públicos.

La actuación policial se saldó con 15 agentes de los Mossos d'Esquadra heridos, 4 de ellos de gravedad, tras ser blanco de lanzamientos de objetos contundentes, piedras y pirotecnia. Durante los enfrentamientos y despliegues por las calles aledañas, los agentes tramitaron hasta 68 actas administrativas con la incautación de armas blancas, espráis, pasamontañas y material pirotécnico.

El fuego y los destrozos urbanos marcaron la noche, obligando a los Bomberos a realizar al menos 33 intervenciones directas para apagar incendios en mobiliario urbano, contenedores y papeleras, mientras emblemáticos comercios como El Corte Inglés se vieron forzados a blindar sus escaparates o bajar persianas de urgencia ante la amenaza de saqueos violentos.