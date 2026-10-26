Laurence Debray anuncia nueva edición de las memorias de Juan Carlos I y enfría la posibilidad de su regreso a España

La inauguración de la exposición artística de Ana de Orleans en Madrid sirvió como escenario para el reencuentro de dos figuras muy ligadas a la figura del rey emérito: la infanta Elena y la escritora francesa Laurence Debray. La autora, conocida por haber redactado la biografía y memorias de Juan Carlos I bajo el título Reconciliación, aprovechó la cita cultural para comentar la situación del exjefe del Estado, los reconocimientos que la obra está cosechando en el país vecino y el respaldo familiar recibido durante el proceso de elaboración del volumen.

Debray dedicó palabras de sincero afecto hacia la primogénita del monarca, a quien situó como una pieza fundamental para que el proyecto editorial saliera adelante. La autora gala definió a doña Elena como una persona excepcional y subrayó su valía a lo largo de todo el proceso: "Sí, sí, desde luego. Es una persona excepcional, fue en toda esa aventura un gran apoyo", remarcó, poniendo de relieve la estrecha complicidad que une a la hermana de Felipe VI con su padre.

Preguntada sobre el ánimo del anterior jefe del Estado y sus estancias en España, Debray consideró natural que sus allegados acudan a visitarle a tierras gallegas cuando viaja a Sangenjo. A su juicio, resulta lógico que el entorno familiar busque el contacto: "Para reunirse, claro, hay que aprovechar todos los momentos posibles", valoró, señalando que estos encuentros deberían verse como algo más normal. No obstante, enfrió la posibilidad de un regreso inminente: "Bueno, pues no hay planes a corto plazo todavía".

Asimismo, la historiadora francesa celebró la excelente acogida que la obra ha cosechado en el mercado galo, donde ha sido distinguida con premios literarios. La autora recalcó que don Juan Carlos se encuentra muy contento con la respuesta del público francés, hacia el que guarda un vínculo histórico y afectivo muy estrecho: "Acabamos de tener otro premio en Francia y la verdad es que fue un éxito en Francia el libro", explicó.

Por último, Debray adelantó una importante novedad sobre la difusión de la obra al confirmar una nueva edición publicada por Planeta. Con este lanzamiento, el libro busca afianzar el testimonio de Juan Carlos I para reivindicar su legado histórico y su papel central en la Transición española, suscitando un notable interés a ambos lados de la frontera. Además, no precisó si esta nueva versión del libro incluirá capítulos inéditos o nuevas reflexiones del protagonista.

La inauguración de la exposición de pintura de Ana de Orleans contó además con el respaldo de familiares y amigos, como sus hijos Cristina, Inés y Pedro de Borbón-Dos Sicilias, que quisieron acompañar a su madre en una noche importante para ella, así como Rafael Spottorno, antiguo secretario de la Casa de S. M. el Rey.