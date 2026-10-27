Aitana pide "freír a impuestos" a las rentas altas y justifica tener tres casas

La cantante catalana Aitana Ocaña se ha sumado de lleno al discurso intervencionista sobre la fiscalidad y el mercado inmobiliario. En una reciente entrevista concedida a la revista GQ, la artista no ha dudado en respaldar el incremento de la presión tributaria a quienes generan mayores recursos: "Dicen que a las personas que ganan más, hay que freírlas a impuestos. Y estoy completamente de acuerdo. La mitad de mis ingresos se van a Hacienda y eso nunca lo voy a cambiar", ha asegurado con rotundidad.
Consciente de su posición económica, la joven ha pretendido erigirse en portavoz social utilizando su popularidad para denunciar las supuestas "injusticias" de quienes padecen dificultades para acceder a un techo. No obstante, sus declaraciones entran en abierta contradicción con su propio patrimonio. La cantante ha arremetido contra la propiedad de múltiples inmuebles —señalando de forma arbitraria a quienes disponen de diez casas—, a pesar de que ella misma llegó a contar con cuatro residencias, una circunstancia por la que ya recibió críticas tras su paso por el programa La Revuelta, conducido por David Broncano.
Para salir al paso de aquellos reproches, la intérprete ha tratado de matizar su situación patrimonial alegando falta de madurez en el pasado. Ha aclarado que en la actualidad conserva tres propiedades destinadas a uso personal y que mantiene una cuarta alquilada, si bien sostiene que lo hace con condiciones ajenas a las dinámicas del mercado. "Puedo decir que no especulo con la vivienda ni lo voy a querer hacer nunca", ha afirmado, insistiendo al mismo tiempo en que seguirá tributando en España a pesar de disponer de una residencia en Miami por compromisos laborales.
Más allá de sus consideraciones sobre el sistema impositivo y el ladrillo, la artista también ha repasado su situación personal junto al creador de contenido Plex. Aitana ha revelado que superó un episodio de depresión y ha mostrado su deseo de formar una familia en el medio plazo: "En un futuro quiero ser madre, es mi ilusión (...) me gustaría ser madre joven. No ya, pero tengo que organizarlo en mi agenda". Unos planes personales que compagina con una creciente notoriedad mediática en la que no rehúye aleccionar sobre fiscalidad mientras acumula patrimonio inmobiliario.