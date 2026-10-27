Blanca Suárez y Javier Rey son una de las parejas más discretas del audiovisual español. Ambos llevan años compartiendo una relación que han conseguido mantener al margen de la exposición pública, pero hay ciertas publicaciones de ambos en redes sociales en las que se vislumbra la feliz vida en común que mantienen.

Aunque se conocieron profesionalmente en 2016, cuando coincidieron en la serie Lo que escondían sus ojos, el romance surgió tres años después, durante el rodaje de El verano que vivimos. Desde entonces, los dos intérpretes han optado por proteger su intimidad, pese a ser rostros habituales del cine y la televisión españoles.

La reciente muestra de su complicidad que ha sorprendido a sus seguidores se produjo el pasado 21 de octubre, coincidiendo con el 38 cumpleaños de Blanca. Javier Rey decidió felicitarla públicamente a través de las redes sociales con un mensaje romántico que sorprendió a sus seguidores. La propia actriz reaccionó con una mezcla de sorpresa y humor: «¿Pero y esta declaración?».

Ahora ha sido ella quien ha compartido una pequeña ventana a su vida en pareja. Blanca Suárez ha publicado un carrusel con 15 fotografías y vídeos de los momentos más destacados de la celebración de su cumpleaños, una ocasión en la que no faltaron las sorpresas.

La actriz eligió para la velada DiverXO, el exclusivo restaurante madrileño de Dabiz Muñoz. Allí, el equipo del establecimiento quiso sumarse a la celebración con una felicitación dedicada especialmente a ella y una espectacular tarta de cuatro pisos. "Nos alegra poder formar parte de un día tan especial y acompañarte en esta celebración. Esperamos que disfrute mucho de esta ocasión", podía leerse en la nota que acompañaba el detalle.

Entre las imágenes que ha compartido destaca una grabación de pantalla de una videollamada con Javier Rey. En ella, Blanca aparece sonriente frente a la cámara, mientras que el actor se cubre el rostro, en una escena espontánea que refleja la confianza y el sentido del humor que comparten. Un gesto sencillo que ha llamado especialmente la atención de sus seguidores y que parece confirmar el buen momento que atraviesa la pareja.

La publicación no ha tardado en despertar el interés de sus fans y ya supera los 50.000 'me gusta' en apenas unas horas.