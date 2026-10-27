Emilio Gutiérrez Caba recupera su casa y zanja la polémica con su ex: "Nunca se debe utilizar la violencia"

Emilio Gutiérrez Caba ha vuelto a la vida pública con motivo de la XVIII edición de los Premios Actúa, unos galardones dedicados a ensalzar la trayectoria y la dedicación de los profesionales de la interpretación española. A sus 84 años y sobreponiéndose a sus dificultades respiratorias, el intérprete aprovechó la cita para zanjar de manera rotunda el revuelo originado en torno a la recuperación de la vivienda que ocupaba su expareja desde hacía más de dos décadas.

El suceso saltó al foco público el pasado 15 de octubre, cuando Mónica Medina tuvo que desalojar el piso tras una reclamación judicial impulsada por el actor. La recuperación del inmueble respondía a la necesidad de saldar una deuda con la Agencia Tributaria, un trámite legítimo que desembocó en un desagradable incidente en el que Medina profirió insultos a los reporteros y arrojó una botella de champán. Gutiérrez Caba condenó de forma tajante esa actitud: "Nunca se debe utilizar la violencia en ningún caso, para nada, ni en buenas ni en malas noticias, nunca", remarcó en defensa del trabajo de los informadores.

Preguntado por el comportamiento de su expareja, el artista eludió cualquier vinculación con lo sucedido y marcó claras distancias: "No quiero comentar absolutamente nada. Es una expareja mía de hace 26 años y esto son formas de ser. Yo siento mucho aquel incidente, pero no soy yo el responsable directo de ella, claro". Asimismo, se mostró satisfecho al haber restablecido el derecho de propiedad sobre su vivienda tras cuatro años y medio de litigio. "La polémica está acabada, el piso ya lo tengo yo, no hay ningún problema. Está todo finiquitado", aseguró con contundencia.

Fiel a la discreción que ha marcado siempre su carrera, Gutiérrez Caba descartó rotundamente acudir a platós de televisión para hablar de este conflicto. Lamentó que un problema estrictamente privado adquiriese notoriedad pública sin justificación e insistió en que su intimidad personal no está sujeta a exposición, centrando su atención exclusivamente en su trayectoria profesional y artística.