Ferran Torres y la top model de Victoria's Secret Sara Sampaio, pillados juntos en París

El bombazo del otoño ya tiene nombres y apellidos, y ha dejado al mundo del corazón completamente descolocado: el futbolista Ferran Torres y la supermodelo Sara Sampaio están juntos. Todo empezó con una pista con cuentagotas, cuando la maniquí portuguesa subió a sus redes un enigmático y borroso beso con un chico misterioso. Las redes se pusieron a trabajar al instante intentando ponerle rostro al afortunado, pero el secreto ha durado muy poco.

Ha sido Javier de Hoyos el encargado de soltar la bomba y confirmar lo que ya era un secreto a voces. El periodista ha sacado a la luz unas reveladoras imágenes donde se ve a la pareja de lo más acaramelada, caminando cogidos de la mano a la entrada de un exclusivo restaurante en pleno centro de París. Un testigo presencial le ha chivado al comunicador que este romántico encuentro en la ciudad del amor tuvo lugar a principios de octubre, dejando claro que lo suyo va viento en popa.

Como era de esperar, la noticia ha causado un auténtico terremoto entre los fans del delantero azulgrana. Mientras algunas seguidoras lamentaban con humor la pérdida de su soltero de oro, otras aplaudían la deslumbrante química de la pareja, rindiéndose ante la suerte del deportista por haber conquistado a una de las mujeres más deseadas del planeta. Por si fuera poco, la modelo ya se dejó ver hace unos días animando desde la grada en el Parque de los Príncipes durante un importante partido de Champions, una pista definitiva que terminó de encender todas las alarmas.

La gran incógnita que todos se hacen ahora en los mentideros de la prensa social es dónde saltó la chispa entre ellos. Hay quienes dicen que el flechazo viene de lejos, quizás desde el Mundial, y que tras algún que otro tonteo por mensajes privados, la parejita pudo haber tenido su primer cara a cara definitivo este pasado verano durante unas calurosas vacaciones en Ibiza.

La afortunada que le ha robado el corazón al futbolista no es otra que una de las tops más cotizadas de la industria de la moda. Tras darse a conocer en un concurso de belleza en su Portugal natal, conquistó las pasarelas de todo el mundo y se convirtió en uno de los célebres y cotizados ángeles de Victoria's Secret. Ahora, la guapísima portuguesa ha decidido dar el salto a Hollywood para probar suerte en la interpretación, e incluso ha rodado bajo las órdenes de James Gunn en la nueva película de Superman. Sin duda, una historia de amor de película que promete seguir dando muchísimo que hablar.