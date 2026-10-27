Lamine Yamal e Inés García, protagonistas del Balón de Oro

La gala del Balón de Oro tuvo mucha representación española con Inés García acompañando a Lamine Yamal, quienes acapararon todas las miradas posando juntos y Mbappé sin Ester Expósito, en una gala que tuvo lugar en Londres, y donde los jugadores españoles se llevaron 8 de los 13 premios.

Lamine Yamal lució con un broche de Chanel, que ya llevó Pedro Pascal en los Oscar. El hermano pequeño del futbolista, Keyne, volvió a ganarse el cariño de todos los que estaban allí, mientras que el padre de Lamine Yamal intentó cobrar protagonismo a través de las redes sociales compartiendo selfies con diferentes futbolistas.

Felipe VI reapareció sin gafas de sol y con total normalidad tras la operación de cataratas, en la inauguración del curso de las Reales Academias en Madrid tras recibir el alta el domingo en Oviedo, donde fue operado el sábado por la noche sobre las 21:30 horas del sábado. Tuvo lugar tras regresar de una jornada junto con la reina Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía en la localidad asturiana de Llanes.

Cayetano Rivera se está preparando para algo porque en sus redes sociales le vemos entrenando. Y mientras, su ex Blanca Romero, en Instagram recordaba que, en estas fechas, hubiera cumplido sus bodas de plata: "Mi matrimonio fue cero traumático. Para mí, claro; para él, no lo sé. Y aunque se está mejor sola, también es bonito caminar acompañados. Puedo decir que tuve un valiente por marido. Que fue el único que me quiso de verdad, y apostó todo por mí. Al que quise, quiero y querré. Porque cuando se quiere de verdad nunca se deja de querer". Fue Blanca quien dejó a Cayetano, porque estaba harta de que él no trabajara.

Continúa la polémica por el cumpleaños de Roca Rey, ya que el Ayuntamiento de Gerena ha señalado que nadie solicitó permiso para lanzar cohetes ese día, y van a abrir expediente tras la celebración de su cumpleaños. Según fuentes municipales, cuando se registra una queja, se abre un expediente relativo a esa reclamación y se traslada a la Policía Local para que haga las averiguaciones pertinentes.

Desde el Ayuntamiento han explicado que existe una ordenanza municipal sobre el uso de pirotecnia que obliga a pedir permiso para tirar cohetes. No hay registrada ninguna solicitud para lanzar cohetes el día en que se produjo la queja por la fiesta, según el Ayuntamiento y el informe de la Policía Local no está elaborado. Según el art. 26 de la ordenanza municipal de Gerena, hay multas de hasta 300 euros por infracciones leves y entre 300 y 6.000 euros por infracciones graves en materia de ruido, y el artículo 11 prohíbe determinados lanzamientos de pirotecnia sin autorización entre las 23:00 y las 9:00.