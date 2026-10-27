Risto Mejide y Natalia Almarcha confirman su reconciliación con un romántico mensaje

El presentador televisivo y publicista Risto Mejide y la farmacéutica Natalia Almarcha han certificado de manera pública el regreso de su historia sentimental tras varios meses marcados por el distanciamiento. La noticia se ha formalizado a través de las redes sociales coincidiendo con la celebración del 31 cumpleaños de la valenciana, poniendo punto final a las especulaciones que venían cobrando fuerza desde el pasado periodo estival sobre un posible acercamiento entre ambos.

El presentador de Todo Es Mentira ha recurrido a su perfil de Instagram para compartir una fotografía en la que ambos posan juntos y en actitud cariñosa. La estampa venía acompañada de una explícita felicitación que disipa cualquier incertidumbre sobre el momento que atraviesan: "Feliz cumpleaños mi amor. Te quiero. Si hoy os pasáis por su perfil, felicitadla". La réplica por parte de Almarcha no tardó en producirse al republicar la instantánea con un agradecimiento directo al comunicador: "Mi amor. Gracias por apoyarme en todo, por preocuparte tanto por hacerme feliz y por darme tanta paz. Te quiero", palabras con las que reafirma el compromiso mutuo y la estabilidad reencontrada.

La senda hasta este desenlace ha estado repleta de altibajos. La pareja inició su relación a finales de 2022, poco después de que Mejide hiciese pública su ruptura matrimonial con Laura Escanes. Aquel primer capítulo concluyó a principios de 2024 de manera convulsa, entre reproches públicos y desacuerdos que parecían definitivos. Durante los meses posteriores, el publicista fue vinculado a nombres como Grecia Casta, Laia Grassi o la modelo Merche Torre, mientras que la valenciana continuaba su vida al margen de los focos.

No obstante, la situación personal de la joven se complicó tras denunciar por agresión sexual a una expareja, un oficial de la Guardia Civil. En medio de ese complejo trance judicial y anímico, el comunicador se convirtió en uno de sus pilares fundamentales. Ese respaldo constante facilitó un reencuentro afectivo que cristalizó a lo largo de las semanas de verano y que ahora han optado por normalizar ante la opinión pública.