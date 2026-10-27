Unai Simón rompe su silencio sobre su novia desconocida, un "oasis de tranquilidad"

Unai Simón ha dejado una de las imágenes más personales de la gala del Balón de Oro 2026. El portero del Athletic Club y de la selección española recibió el Trofeo Yashin al mejor guardameta del mundo y aprovechó su discurso para dedicar unas palabras a su novia, cuya identidad se había mantenido hasta ahora en secreto. Aunque el futbolista había reconocido en alguna ocasión que tenía pareja, nunca había hablado abiertamente de ella ni había trascendido información sobre su nombre o su profesión.

"A mi novia, por ser ese oasis de tranquilidad, que muchas veces en este mundo tan caótico que es el fútbol todos necesitamos a alguien así en nuestra vida y yo lo he encontrado en ella", declaró ante los asistentes a la ceremonia celebrada en el London Palladium.

La joven acompañó al guardameta en una de las noches más importantes de su carrera y posó con él en la alfombra roja. Ambos vistieron de negro y dejaron una de las escasas imágenes públicas de una relación que Simón ha preferido mantener al margen de la prensa.

Su presencia junto al futbolista no era, sin embargo, una novedad absoluta. Durante el Mundial de 2026, en el que España se proclamó campeona, ya se les había visto celebrar juntos el triunfo sobre el césped. La gala londinense ha vuelto a situarlos ante las cámaras, aunque siguen sin conocerse detalles sobre la identidad de la joven o cuándo comenzó su relación.

Un refugio frente a la presión

Las palabras de Simón reflejan la importancia que concede a su entorno más cercano. Una declaración poco habitual en un futbolista que rara vez comparte detalles de su intimidad.

El guardameta también tuvo palabras para su familia y sus amigos de la infancia. Natural de Murgia, en Álava, se trasladó a Bilbao con 14 años para incorporarse a la cantera del Athletic Club, pero ha conservado el vínculo con su localidad natal y con su cuadrilla.

"A toda mi cuadrilla de la infancia, con la que llevo quedando más de 20 años, que me ayudan a entender que somos unos privilegiados en esta vida y me ayudan a mantener los pies en la tierra", afirmó.

En una noche marcada por el reconocimiento a sus méritos deportivos, Unai Simón aprovechó así para agradecer el apoyo de quienes han estado a su lado durante su trayectoria. Entre ellos, una novia de la que hasta ahora apenas se sabía nada y a la que, por primera vez, dedicó públicamente unas palabras de cariño.