Ester Expósito apoya un vídeo que llama "racista e inepta" a Jessica Goicoechea por criticar los disturbios

La tensión y el cruce de reproches se han apoderado de las redes sociales tras una fuerte polémica protagonizada por dos de los rostros más conocidos de nuestro país: la actriz Ester Expósito y la modelo e influencer Jessica Goicoechea.

Cinco años después de coincidir en el polémico videoclip de Yate, de C. Tangana, la actriz y la modelo vuelven a ser noticia por un motivo controvertido que las ha enfrentado de forma indirecta en redes sociales.

El origen del enfrentamiento se remonta a unas recientes publicaciones compartidas por Goicoechea en sus perfiles oficiales, en las que expresaba su máxima indignación ante los altercados y disturbios vividos en las calles de Barcelona. En sus historias y publicaciones, la modelo catalana no dudó en alzar la voz contra el vandalismo que afectaba a la Ciudad Condal, criticando duramente la situación y exigiendo mayor dureza y responsabilidad a los políticos:

"Estoy hasta los ovarios de esta situación. Lo que está pasando en Barcelona es una auténtica vergüenza. Esto es pura delincuencia. Hay gente que se ha dejado la piel durante años para levantar su negocio y que ha visto cómo en una noche se lo destrozaban todo. Mientras tanto, los que mandan, calladitos, con sus hechos aislados y sus comunicados de mierda diciendo, como Pedrito, que es uno de los países más seguros", expresaba. "Quemando coches, reventando escaparates, robando todo lo que pillan y aterrorizando a los vecinos. Y lo llaman protesta. ¿Protesta? Esto es pura delincuencia, 'amego'", añadía.

El origen de la controversia está en la expresión "amego", que alude a cómo algunas personas marroquíes pronuncian "amigo", y que desató numerosas críticas en redes por parte de los usuarios, y varios sectores tacharon su discurso de "fuera de lugar", xenófobo y racista.

Entre las reacciones ha llamado especialmente la atención el 'me gusta' de Ester Expósito a un vídeo publicado como respuesta a la polémica y titulado "Goicoechea, racista e inepta".

Este gesto de Expósito no tardó en viralizarse, y mientras unos aplauden a la actriz, otros perfiles han salido en defensa de Goicoechea. Sostienen que el debate no debería centrarse en una palabra desafortunada sacada de contexto, sino en el fondo de su queja: la violencia en las calles, los comercios destrozados y la inacción política que sufren los vecinos. También se habla sobre una posible rivalidad entre ambas.

Por el momento, ninguna de las dos se ha pronunciado públicamente sobre la polémica.