Sin novedad en el culebrón Tana Rivera-Roca Rey: el torero ya está en Perú... solo

Aunque Hola dedica un espacio en su portada a Tana Rivera, no hay ninguna novedad relevante sobre el estado de su relación con Andrés Roca Rey. Habíamos puesto nuestras esperanzas en que el aparte que hizo el día de la presentación de las joyas de Rabat con un periodista de Hola diese para nuevas declaraciones.

Pero sus palabras son las mismas que hemos oído antes y en las que la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se empeña en decir lo feliz que está y todos esos mantras sobre el bienestar.

Mientras, Roca Rey está ya en Lima, como hemos podido ver en redes sociales. El torero tiene varias tardes contratadas en la plaza de toros de Acho en las próximas horas y por lo que parece ha viajado hasta Perú solo, a pesar de que hasta antes de la ruptura estaba previsto que le acompañara Tana.

LAS REVISTAS SE RINDEN A LA ALFOMBRA ROJA DE LOS PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

La alfombra roja de los Premios Princesa de Asturias es demasiado jugosa como para que las revistas dejen pasar la oportunidad de llevar a sus portadas imágenes de la ceremonia. A pesar de sus aciertos y sus errores en materia estilística.

Hola se decanta por un primer plano de Leonor de Borbón, con los espectaculares pendientes que le prestó su abuela para la ocasión. Precisamente una imagen junto a Sofía de Grecia es la elegida por Semana para su portada. En Diez Minutos le dedican un recuadro inferior a toda la Familia Real, vestida "de paisano" el día de la visita oficial al pueblo de Llanes. Y Lecturas apuesta por una de las parejas del evento, la que forman desde hace décadas Leo Messi y Antonella Rocuzzo.

En general las revistas hacen poca sangre con los atuendos elegidos por la reina y sus hijas, y eso que el comentario generalizado es que no ha sido la vez en la que han estado mejor vestidas. Hola adelanta además que en una semana la heredera cumplirá 21 años y hace un recorrido por 21 claves "para conocer a la futura reina".

EL NOVIO DE IRENE URDANGARÍN YA "ENTRA EN CASA"

La semana pasada conocíamos que Irene Urdangarín tiene nuevo novio. Después de su ruptura con Juan Urquijo, el cuñado del alcalde de Madrid, no le habíamos conocido pareja. Ahora sabemos que sale con un joven diez años mayor que ella que se llama Fernando Echevarría y que trabaja en el Reino Unido, el país en el que estudia ella.

En Hola vemos a la pareja durante uno de los partidos de Pablo Urdangarín, sentados los dos en la grada junto a Johanna Zott, la novia de este. Con ellos, Miguel Urdangarín y su novia, Olympia Beracasa, que también forma parte ya de la familia. Miguel y Olympia, perteneciente a una familia venezolana adinerada, salen desde 2024 y este año se fueron a vivir juntos de alquiler en un apartamento en Madrid.

En Semana vemos fotografías exclusivas de la pareja fotografiada en Londres, después de hacer la compra en el supermercado, los dos vestidos con chándal. Y si la semana pasada veíamos a la infanta Sofía con un artículo relacionado con el mundo de la celulosa, este miércoles vemos a Irene y a su novio comprando huevos y brócoli, todo muy sano.

AITANA QUIERE QUE PLEX SEA EL DEFINITIVO

Diez Minutos es la única revista que se desmarca este miércoles y opta por llevar a Aitana a su portada con toda una declaración de intenciones: "Me haría ilusión casarme y tener hijos".

La cantante catalana está de gira por América y ha concedido varias entrevistas en las que declara abiertamente su amor por Plex. Incluso hasta decir que le gustaría que fuera "el definitivo".