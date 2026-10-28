"No tienes vergüenza ni categoría": famosos cargan contra el ministro Puente tras el accidente de Urda

Nuestro país se encuentra conmovido tras una nueva tragedia ferroviaria, tras el grave accidente de tren que ha tenido lugar en torno a las 09:00 en la localidad toledana de Urda.

Han sido muchas las reacciones ante la tragedia, entre ellas las de numerosos rostros conocidos que han querido transmitir su indignación con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y, sobre todo, de apoyo a las víctimas.

Eva González, que suele ser crítica con ADIF por los retrasos de Renfe, ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a través de su cuenta de Instagram: "A todos mis allegados que me estáis preguntando, estoy bien gracias a Dios, llegué ayer a Sevilla" ha revelado. "Consternada por el nuevo accidente y rezando por todas las víctimas y sus familiares".

Ana Obregón ha mostrado su indignación: "Como decía un chico que ha sobrevivido al accidente: '¿Qué más tiene que pasar en este país?' ¿Y el dinero que pagamos en nuestros impuestos para estas infraestructuras? Mi corazón, con los familiares de las víctimas".

Los influencers también han querido utilizar su altavoz para transmitir sus mensajes de empatía hacia fallecidos y familiares. Más crítico ha sido Tomás Páramo: "¿Y ahora qué, Óscar Puente? Otra vez. Una más. Otra tragedia. Más vidas perdidas. Más familias destrozadas. Y los políticos, a otra cosa. Como siempre. Dejaos ya de tonterías, de populismos, de propaganda barata y de intentar haceros los simpáticos. Que aquí venís a gobernar, a gestionar, a trabajar y a servir a los ciudadanos", ha publicado Páramo.

También ha sido muy crítica la modelo Jessica Goicoechea, que también ha añadido una crítica en su mensaje de apoyo: "Coger un tren en España y sobrevivir a día de hoy es un milagro... Todo mi apoyo a los familiares de las víctimas".

Un mensaje que iba en la misma línea del futbolista Marcos Llorente: "Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos? Cuando hay vidas humanas en juego, lo mínimo que se le puede exigir a un ministro de Transportes es responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto". El también futbolista Dani Carvajal ha apoyado sus palabras reposteando su mensaje, al igual que Thibaut Courtois.

Belinda Washington se explicaba cómo es posible que vuelva a pasar un accidente poco después de Adamuz.

Por su parte, muchos famosos no han dejado pasar la oportunidad de mostrar su solidaridad con los familiares y víctimas del accidente. Rafa Nadal ha escrito que "Estoy siguiendo con mucha preocupación y tristeza el trágico accidente de tren en Toledo. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Es difícil encontrar palabras en momentos así".

Estoy siguiendo con mucha preocupación y tristeza el trágico accidente de tren en Toledo. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todas las familias que han perdido a sus seres queridos. Es difícil encontrar palabras en momentos así. Todo mi cariño y mucha fuerza también a las… — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 28, 2026

Claudia Rodríguez, pareja del futbolista Cucurella, ha escrito en sus redes tras el accidente ferroviario: "Iba camino a Málaga en el tren de atrás, estoy en shock. Todo mi apoyo a familiares y amigos de las víctimas". El jugador, por su parte, ha publicado un mensaje en X.

Un abrazo enorme a todos los afectados por el accidente de Toledo y a sus familias. Mucha fuerza y todo mi cariño en estos momentos tan duros ❤️‍🩹 — Marc Cucurella (@cucurella3) October 28, 2026

Isa Pantoja ha contado que había cogido un AVE esta misma mañana: "Chicos, yo cogí el tren de las 7:05 Madrid-Jerez y estoy bien. Qué tristeza tan grande lo ocurrido… Todo mi cariño, fuerza y apoyo a las víctimas y sus familias en estos momentos tan difíciles. ¡Dios mío! Mi corazón está con todos ellos".

En la misma línea ha reaccionado Eugenia Martínez de Irujo: "Todo mi corazón con las víctimas y familias del terrible accidente de trenes que nunca debió de ocurrir. Dantesco que vuelva a pasar esto… estoy consternada y solo pienso en todas esas familias que hayan perdido a un ser querido. Todo mi cariño para todos ellos".

Mónica Naranjo, por su parte, ha expresado su dolor e indignación.

Alejandro Sanz, que se encontraba fuera de España, ha querido dejar su mensaje de solidaridad en X.

Me despierto en México con el corazón encogido y el alma rota. Qué dolor tan hondo…ante una catástrofe así no hay palabras ni consuelo posible. Impotencia absoluta. Incomprensión.

Todo mi cariño a las víctimas, a sus familias y a los equipos de rescate que se dejan la piel… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) October 28, 2026

Hombres G, desde Perú, han escrito en X que se encuentran "consternados por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

Consternados por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

Desde Perú, nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas, y mucho ánimo a los heridos. Todo nuestro cariño y nuestra solidaridad.

Gracias a los equipos de emergencia por su labor. Un abrazo. — Hombres G Oficial (@HombresG) October 28, 2026

Desde Perú, nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas, y mucho ánimo a los heridos. Todo nuestro cariño y nuestra solidaridad. Gracias a los equipos de emergencia por su labor".

Cayetano Martínez de Irujo se ha mostrado especialmente duro contra Puente, al que considera sin categoría ni rango para el puesto que ostenta".

"Una persona que carece de vergüenza, con una osada y frenética forma de comportamiento donde se dedica a twittear de forma macarra a los demás, a dar lecciones…", ha escrito dolido por lo acontecido el hijo de la duquesa de Alba.

Por su parte, la creadora de contenido Dulceida apelaba a la parte más humana: "Decenas de muertos tras el choque de un AVE con un Iryo en Toledo. No puede ser, qué horror, con el corazón en un puño".

Mientras tanto, Fani Carbajo, antigua concursante de 'Supervivientes', cargaba con extrema dureza contra Óscar Puente: "Eres un ridículo, riéndote de los accidentes y de todas las víctimas, que nadie lo olvide que hoy de nuevo hay fallecidos mientras él se dedica a hacer de todo menos su trabajo".