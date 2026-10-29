Arantxa del Sol iba en el tren accidentado de Urda, pero cambió su billete a última hora

Arantxa del Sol tenía previsto viajar este miércoles 28 de octubre en el tren que sufrió el grave accidente ferroviario en Urda, pero un cambio de última hora la llevó a modificar su billete. La modelo ha relatado, conmocionada, que debía regresar a las ocho de la mañana en el mismo convoy y que tenía asignado un asiento en el vagón número 2.

La exconcursante de televisión ha contado lo sucedido a través de sus redes sociales y en una llamada al programa Y Ahora Sonsoles. Según ha explicado, se encontraba en Madrid grabando Pasapalabra cuando surgió un compromiso profesional que le obligó a cambiar sus planes de viaje.

"Era exactamente ese tren"

"Hoy tenía un billete de vuelta con Renfe a las ocho de la mañana... Era exactamente ese tren. El vagón número 2. Ayer por la tarde lo cambié", ha explicado Arantxa del Sol. La modelo ha relatado que, ante el cambio de agenda, llamó a su representante para que modificara el billete. La decisión evitó que viajara en el convoy accidentado.

"Y esta mañana amanecimos con la noticia", ha señalado, antes de reconocer que se encuentra "en shock". "Me he quedado paralizada", ha añadido al recordar lo ocurrido.

La experiencia la ha llevado a reflexionar sobre cómo una modificación inesperada puede cambiar el rumbo del día. "Es increíble cómo un cambio de última hora puede cambiarte la vida. No sé cómo llamarlo: suerte, milagro o ese angelito que tengo ahí arriba. Pero doy gracias a Dios", ha afirmado emocionada.

Tristeza por las víctimas y alivio por los conocidos que se han salvado

Arantxa del Sol también ha expresado su pesar por las víctimas y por el sufrimiento de sus familiares. "Siento una tristeza inmensa al escuchar los testimonios de los familiares", ha manifestado.

En su mensaje, ha explicado que conoce directa o indirectamente a personas que han sobrevivido al accidente, algo que supone "un alivio entre tanto dolor". Por ello, ha asegurado que intenta mantener la esperanza y desea que sigan llegando buenas noticias.

La modelo ha aprovechado además para reconocer la respuesta solidaria de los ciudadanos ante la tragedia. "Qué maravillosos seres humanos tenemos en nuestro país. Los españoles nos volcamos cuando más falta hace", ha escrito.

🔴 Un empresario de Los Yébenes se ha acercado a las inmediaciones del accidente en Urda para repartir comida de su tienda y de los vecinos que han colaborado "Hemos repartido 200 kilos entre comida y bebida" "Lo último que nos han pedido ha sido comida para bebés" pic.twitter.com/rync5Di2tD — Libertad Digital (@libertaddigital) October 28, 2026

Sin embargo, junto al agradecimiento por la solidaridad, también ha expresado su indignación y ha reclamado explicaciones sobre lo sucedido.

"Como ciudadanos, debemos exigir al Ministerio de Transportes y al Gobierno explicaciones claras, transparencia y responsabilidades", ha defendido. También ha reclamado información sobre los posibles fallos, el uso del dinero público y las medidas previstas para garantizar la seguridad ferroviaria y ayudar a las familias afectadas.