Sin noticias del periodista Raúl Triguero y del apoderado taurino Antonio Vázquez tras el accidente de Urda

Tras el trágico accidente ferroviario de Urda, la incertidumbre no cesa. Raúl Triguero, guionista del programa De Viernes, es una de las personas que continúa desaparecida. En un principio se pensó que Triguero podía estar en un centro hospitalario, pero según fueron pasando las horas, ese hecho no fue así. La familia está muy angustiada y en Mediaset, según me comentan, sus compañeros están con los nervios a flor de piel y desolados ante la falta de noticias.

Me consta que Raúl es una persona muy querida y un gran profesional. Como es sabido, iba en uno de los trenes siniestrados camino de Sevilla, donde tenía que reunirse con Amador Mohedano, exmarido de Rosa Benito. Estaba previsto que realizara una entrevista al hermano de Rocío Jurado para el programa en el que trabaja. Periodista de profesión, fue uno de los reporteros de Sálvame durante una década, ofreciendo información vinculada a la crónica social. Hasta el momento no ha habido novedades y continúa su búsqueda. Me comentan que hay muchos amigos y compañeros que no cesan de rezar por él.

La misma situación es la que se está viviendo con la desaparición de Antonio Vázquez, hermano de Curro Vázquez, apoderado del diestro Pablo Aguado. Su hijo Fran fue el que dio la voz de alarma al diario El Mundo, ya que su padre viajaba en el vagón 8 del tren Iryo. Fran manifestó que había un gran caos y que el nombre de su padre aparecía en la base de datos, aunque no figuraba en el Hospital de Toledo, que todo era un caos y que nadie sabía nada, ni tan siquiera la Guardia Civil. De momento, la familia ha emitido un comunicado expresando "su más sincero agradecimiento a los medios de comunicación, amigos y allegados por el interés, la preocupación y las muestras de cariño recibidas". Asimismo, han comunicado que "en cuanto dispongan de cualquier información, la trasladarán oportunamente a los medios de comunicación, amigos y personas que están pendientes de su situación".