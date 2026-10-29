Julio Iglesias califica de "injusticia" la tragedia de Urda y clama ante la "falta de cuidado" de las infraestructuras

El cantante Julio Iglesias ha alzado la voz tras la tragedia ferroviaria acaecida este miércoles en las proximidades del municipio de Urda –Toledo–, donde el descarrilamiento de un convoy ha segado la vida de al menos 69 personas y ha provocado decenas de heridos. Mediante un comunicado difundido a través de su perfil en la red social Instagram, el artista español más internacional no ha dudado en tildar el fatídico suceso de "injusticia", señalando a la falta de rigor en el mantenimiento como causa primordial del desastre.

Conmovido por la gravedad del balance de víctimas, el músico ha querido transmitir su pesar a los allegados de los fallecidos y ha compartido una sincera reflexión con todos los ciudadanos que utilizan habitualmente la red de transportes. "Todos podríamos habernos subido a este tren. Mi alma podría haber viajado en él", ha subrayado Iglesias, evidenciando una profunda consternación ante la "falta de cuidado" que, a su juicio, padecen las líneas modernas de comunicación.

En el texto publicado, el intérprete ha hecho hincapié en el desamparo que genera comprobar cómo se descuidan las directrices técnicas esenciales para salvar vidas. "Las personas que han perdido la vida, sus familiares, sus amigos, quienes los quieren y todos nosotros, los que amamos profundamente la vida, estamos angustiados por no haber seguido las normas de las estructuras modernas", ha denunciado con contundencia, reclamando que los avances técnicos sirvan ante todo para ofrecer seguridad a los viajeros.

El comunicado de Julio Iglesias

Para concluir su mensaje, Iglesias ha remarcado que la modernidad exige una vigilancia continua y profesional sobre las instalaciones construidas para que la rapidez no comprometa el bienestar colectivo, insistiendo en la importancia del mantenimiento para garantizar que los avances tecnológicos vayan acompañados de las medidas de seguridad necesarias. "Todo lo que avanza en la vida tiene que ir siempre acompañado de una revisión exhaustiva de lo que se ha construido", ha sentenciado el artista, quien ha insistido en que las redes necesitan que se vigilen profundamente para que una tragedia así no vuelva a repetirse jamás.

Julio Iglesias se ha dirigido a las víctimas y a quienes han perdido a sus seres queridos. "Mi cariño y mis sentimientos acompañan a esas almas que se han perdido y a sus familiares, hoy angustiados por culpa de la falta de cuidado de las nuevas infraestructuras", asegura. El cantante cierra el mensaje con otra frase cargada de simbolismo, destacada en negrita y situada inmediatamente antes de su firma: "Mi alma podría haber viajado en este tren con todos nosotros".