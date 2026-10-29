La infanta Elena reaparece afectada tras la falsa alarma de su presencia en Urda

La infanta Elena viajaba este miércoles a Albacete por motivos profesionales cuando se produjo el grave accidente ferroviario en Urda que ha conmocionado a España. La hija mayor de Juan Carlos I se desplazaba en tren en su condición de directora de Proyectos Sociales y Culturales de la Fundación Mapfre, para atender compromisos relacionados con una iniciativa social en el Ayuntamiento y un colegio de la ciudad manchega.

La coincidencia hizo saltar las alarmas durante los primeros momentos de confusión, especialmente después de que Felipe VI suspendiera su agenda y regresara de urgencia a Madrid desde Bétera (Valencia), donde asistía a un ejercicio militar. Sin embargo, pronto se aclaró que doña Elena no viajaba en ninguno de los convoyes accidentados, sino en otro tren con destino a Albacete.

Sin detenerse a hacer declaraciones, ha agradecido así el interés por su estado tras el accidente. Una situación más por la grave negligencia que la opinión pública y la oposición atribuye al ministro Oscar Puente y el gobierno de Pedro Sánchez, en un triste suceso en el que permanece desaparecida la ministra Fátima Báñez y se han visto implicados otras personalidades conocidas como el actor Manuel Bandera, que relató la tragedia de primera mano en esRadio.

Según publicó la revista ¡Hola! tras consultar con fuentes de su entorno, la infanta se encontraba bien, aunque muy afectada por la gravedad de lo sucedido. Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona del siniestro para atender a los heridos y rescatar a las víctimas.

Este jueves, doña Elena ha reaparecido ante las cámaras al volante de su propio coche. Visiblemente emocionada por las muestras de preocupación recibidas después de que se temiera que pudiera encontrarse entre los pasajeros afectados, ha respondido a las preguntas de los periodistas con un gesto de asentimiento, una sonrisa triste y un saludo con la mano.