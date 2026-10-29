Miguel Bosé estalla contra Óscar Puente y exige que le "fulminen como la escoria que es"

Con motivo de la tragedia ferroviaria, hemos podido ver un cambio en la actitud de los famosos con sus mensajes en redes sociales. Muchos se han sumado a la indignación general y la rabia por el accidente, y así lo han plasmado en sus redes sociales.

Entre los más contundentes, Miguel Bosé, que no ha dudado en expresar su opinión contra Óscar Puente deseándole que "las almas de Adamuz y Urda le fulminen" y llamándole "escoria", "desgracia" y "malnacido". Tampoco se quedaron atrás los mensajes de Amelia Bono, Ana Obregón, Arancha del Sol, Cayetano Martínez de Irujo, que siempre suele ser muy crítico, o el futbolista Marcos Llorente cuyo mensaje pidiendo "responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto", fue reposteado por otros jugadores como Dani Carvajal o Courtois o Mónica Naranjo que no dejaba de expresar su dolor, rabia e impotencia. También el chef José Andrés, que hace poco hizo un vídeo defendiendo la propiedad privada y contra el comunismo.

También dejaron sus mensajes personas que habían cogido el tren para tranquilizar a sus familiares como Eva González, Isa Pantoja o Claudia, la mujer del futbolista Cucurella. También influencers como Jessica Goicoechea o Rocío Laffon.

Entre los desaparecidos se encuentra uno de los reporteros de De Viernes, Raúl Triguero, que se dirigía a Sevilla para entrevistar a Amador Mohedano y del que no se tiene noticias, al igual que Antonio Vázquez, hermano de Curro Vázquez y apoderado del torero Pablo Aguado, que da las gracias por el interés de los medios, y que continúan sin saber nada sobre su estado y paradero y que cuando tengan información, lo comunicarán.

Esta tarde, a las 15:00, los Reyes acudirán al Hospital Universitario de Toledo para visitar a los heridos y para estar cerca de todas las víctimas del accidente, como ya hicieron el mes de enero pasado. Ayer corrió el rumor de que la infanta Elena se encontraba en uno de los trenes, pero se encontraba en Albacete, para un evento de la Fundación Mapfre, preocupada por toda la situación.