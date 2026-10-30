Andrea Duro anuncia su boda con un look nupcial inspirado en Carrie Bradshaw

La actriz Andrea Duro ha anunciado, por sorpresa, que se ha casado en Madrid con su prometido, Guillermo Sánchez, un profesional del sector audiovisual con el que mantiene una discreta relación desde hace dos años.

La noticia se ha sabido gracias a la propia Andrea, que lo ha anunciado a través de Instagram. "Gracias a todos por los mensajes bonitos que hemos recibido. Cuando hay desgracias como el accidente de hace unos días, siempre me siento muy contrariada a la hora de publicar, por respeto a las víctimas y a sus familiares y porque yo lo siento así. Los posteos de mi boda siguen siendo desde ese respeto y ese amor. Y quiero compartirlo con vosotros porque siempre me he sentido muy respetada y apoyada. Y las cosas buenas también hay que enseñarlas", ha expresado tras su boda.

Hace un año, la actriz compartió la noticia de su compromiso matrimonial a través de las redes sociales. "En Granada siempre pasan cosas bonitas", escribió, mientras enseñaba su anillo de compromiso. Un año después, la actriz ha dado el 'sí, quiero' en la más estricta intimidad en una ceremonia civil que tuvo lugar ayer jueves, 29 de octubre. Según ha desvelado la revista ¡Hola!, la celebración tendrá lugar mañana sábado 31 de octubre en la Finca La Montaña de Aranjuez.

Para esta ceremonia, Andrea ha apostado por un conjunto de dos piezas de JCPajares, en color crudo, con una americana entallada confeccionada en triple satén de seda de la que destaca una flor XL en la solapa. En la parte inferior, lleva una falda midi tubo en triple satén con una capa de organza de seda por encima del mismo tono. Lo ha combinado con unas sandalias de ante de clor azul bebé de la firma bilbaína Lily & You, y como ramo nupcial, optó por un ramo de claveles rojos.

Con una inspiración que recuerda a la boda civil de Carrie Bradshaw y Mr. Big en Sexo en Nueva York, Andrea se suma a otras novias que han optado por este look de dos piezas, como Dua Lipa, quien se inspiró en el icónico look nupcial de Bianca Jagger, para darle el 'sí, quiero' a Callum Turner.

Para dicha celebración, Andrea volverá a confiar en la moda española y lucirá un vestido de Baro Lucas, diseñador que la ha vestido en numerosas ocasiones para sus apariciones en la alfombra roja.