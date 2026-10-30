Bertín Osborne en esRadio: "Mi relación con Gabriela y con el niño es cojonuda"

La infanta Elena hizo algo poco usual en ella. En un gesto muy humano y que es de agradecer, bajó del coche y se acercó a los reporteros para explicar cómo había vivido el accidente ferroviario, mostrándose conmovida. Señaló que estaba en el Ayuntamiento de Albacete cuando se produjo el siniestro. "Solo quiero decir que estoy muy consternada. Quiero tener el cariño para toda la gente que ha perdido a sus seres queridos", subrayó emocionada, mientras elogiaba a los servicios de emergencia y "a todos los agentes de seguridad y a todo el mundo" por su labor de rescate en unas circunstancias de enorme complejidad técnica y humana.

Mientras, los Reyes visitaron ayer a los heridos del accidente ferroviario que se encuentran en el hospital de Toledo. Felipe VI intervino desde la puerta del hospital leyendo un mensaje de condolencia y petición de investigación escrito en su teléfono, y con el sol de frente. Se equivocó y dijo Adamuz en lugar de Urda y la reina le hizo un aparte para corregirle. Del mensaje del Rey, señaló que "hay que tomar medidas para que esto no vuelva a suceder".

Entre los fallecidos, tras la confirmación de la defunción de la exministra Fátima Bañez, también se confirmó la de Antonio Vázquez, el hermano de Curro Vázquez y apoderado de Pablo Aguado y en su día de Cayetano Rivera. Lamentan el trato dispensado por las autoridades, que no han sido claras respecto al paradero de los restos de su familiar. También el actor César Vicente ha comunicado el fallecimiento de su padre. De momento, se continúa sin tener noticias de Marisa Manchado, Premio Nacional de Música 2024 y Raúl Trigueros, redactor de De Viernes.

¿Por qué está tan callada Julia Janeiro? Según Marta Riesco, estaría en negociaciones muy avanzadas con Mediaset para convertirse en uno de los fichajes estrella de la próxima edición de Gran Hermano VIP. Y Belén Esteban estaría en el plató de comentarista. Sin embargo, antes tiene que estrenarse La Caja en Antena 3.

Omar Montes y la empresaria Rocío Muñoz se vieron las caras en los Juzgados de plaza de Castilla con motivo de la demanda que Omar le interpuso semanas atrás por una serie de injurias y calumnias. Omar se alejó unos metros, no quiso conocer al niño. Nuestros colaboradores creen que fue una provocación porque no era necesario que Rocío acudiera al juzgado.

Bertín Osborne ha contactado con la Crónica Rosa para decirnos que su relación con Gabriela Guillén no le quitó ningún, que continúa vendiendo sus productos de alimentación, que ha entrado en lineales de supermercados, y que "mi relación con Gabriela y con el niño es cojonuda".