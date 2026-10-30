Se confirma el fallecimiento del reportero de Mediaset Raúl Triguero, víctima de la catástrofe de Urda

Al final ha llegado la terrible noticia. El reportero Raúl Triguero ha perdido la vida a consecuencia del fatídico choque de trenes ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo.

Raúl Triguero, compañero periodista, ha fallecido a los 43 años cuando se dirigía a Sevilla en uno de los trenes siniestrados, para entrevistar a Amador Mohedano para que comentara qué le habían parecido las declaraciones de Rosa Benito en Supervivientes All Stars 3. Una entrevista que iba a ser emitida en el programa donde trabajaba De Viernes.

Raúl comenzó a trabajar en 2013 como reportero en el programa Sálvame, dedicado al mundo del corazón. Una vez acabó el programa, Triguero se incorporó al equipo de la productora Mandarina Producciones, responsable del mencionado programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. El propio presentador fue quién se desplazó al lugar del accidente y al Hospital Universitario de Toledo para obtener información sobre su compañero tras su desaparición.

Me comentan que todos los compañeros están consternados por lo que supone la pérdida de un gran amigo. Muchos de ellos no han querido dejar pasar la oportunidad de publicar en las redes sociales sus mensajes de condolencia tras la trágica noticia, como por ejemplo Kiko Matamoros, así como el programa en el que trabajaba a través de un comunicado en redes sociales. El propio programa donde trabajaba ha querido expresar su dolor y consternación a través de un comunicado. "Hoy nos toca despedir a nuestro queridísimo compañero Raúl González Triguero. Nos cuesta encontrar palabras para expresar tanta tristeza. Raúl era una gran persona, un compañero maravilloso y alguien a quien siempre recordaremos con muchísimo cariño. Todo nuestro amor y nuestro abrazo más fuerte a su familia y a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles". "Hoy y siempre, Raúl, formarás parte de nuestra familia. Descansa en paz".