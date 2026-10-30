El actor César Vicente confirma devastado el fallecimiento de su padre en el accidente de Urda

El trágico balance del siniestro ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda ha sumado una dolorosa confirmación. El actor César Vicente, conocido por su trabajo en el largometraje Dolor y gloria del director Pedro Almodóvar o Los Tigres ha anunciado a última hora de este jueves la muerte de su progenitor, quien permanecía ilocalizable desde el momento en el que se produjo el choque del convoy de alta velocidad.

El viajero, de 64 años de edad y recientemente jubilado, se desplazaba en el vagón 8 del AVE siniestrado en compañía de su mascota. Tras el impacto, y ante la ausencia inicial de datos en los centros hospitalarios habilitados para la atención de los heridos, el propio intérprete andaluz y su madre se personaron de inmediato en las inmediaciones del suceso para seguir las labores de identificación y rescate coordinadas por las autoridades.

Durante horas de angustiosa incertidumbre, Vicente apeló a la colaboración ciudadana a través de las redes sociales para intentar obtener noticias certeras sobre el paradero de su pariente. "Esto es un infierno, no se puede vivir así", llegó a declarar públicamente el actor ante la desesperación que provocaba el paso de las horas sin confirmación oficial sobre los ocupantes de las unidades más dañadas.

Las sospechas familiares terminaron de ratificarse trágicamente este jueves, elevando a 69 las víctimas mortales registradas en una de las mayores catástrofes ferroviarias recientes en las vías españolas. Ha sido el propio intérprete quien ha querido rendir tributo a la memoria de su padre mediante una emotiva carta pública difundida a través de Instagram, acompañada de una fotografía de su infancia.

"Gracias por haber estado a mi lado en mis momentos de duda y duras decisiones. Por quererme, por entenderme, por dejar ser como soy, por ser el mejor padre del mundo", expresó el actor en una sentida despedida pública, en la que rememoró las conversaciones compartidas sobre la vida antes de que las brigadas periciales concluyan las indagaciones sobre el suceso.